Borussia Dortmund: Scouts schwärmen aus – steht ER ganz oben auf der Liste?

In Sachen Scouting zählt Borussia Dortmund in Europa zu den besten Vereinen. Jetzt könnte der BVB das nächste Top-Talent ins Visier genommen haben.

Scouts von Borussia Dortmund sollen am Montagabend (17. Oktober) in Griechenland zu Gast gewesen sein. Dort stand ein 18-jährige Innenverteidiger im Fokus. Konstantinos Koulierakis heißt das Talent und spielt für PAOK Saloniki.

Borussia Dortmund: Talent auf dem Zettel

Am Montag schaute in Griechenland jeder Fußball-Fan ins Stadio Georgios Karaiskakis – und auch Scouts von Borussia Dortmund ließen sich das Topspiel zwischen Olympiakos Piräus und PAOK Saloniki. Laut einem Bericht des griechischen Portals „Sport24“ soll dort ein Abgesandter des BVB den Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis beobachtet haben.

Koulierakis ist gerade einmal 18 Jahre alt und hat in dieser Saison den Sprung zu den Profis geschafft. Bei PAOK Saloniki ist er in der Innenverteidigung unter Trainer Razvan Lucescu gesetzt. In acht Liga-Spielen stand er sechs Mal in der Startelf, zwei verpasste er verletzungsbedingt.

Konstantinos Koulierakis steht im Fokus von Borussia Dortmund. Foto: IMAGO / ANE Edition

Auch beim Topspiel gegen Olympiakos Piräus stand Koulierakis wieder in der Startelf und feierte mit PAOK Saloniki einen 2:1-Erfolg.

Zahlreiche Top-Klubs heiß auf Koulierakis

Neben Borussia Dortmund sollen aber noch zahlreiche weitere Klubs den Innenverteidiger beobachtet haben. Dem Bericht zufolge waren unter anderem Scouts von Stuttgart, AC Mailand, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, Brighton Hove Albion und FC Brentford vor Ort. Zwischen Milan und PAOK soll es sogar schon zu Verhandlungen gekommen sein.

Der 18-Jährige steht bei PAOK Saloniki noch bis 2025 unter Vertrag. Erst in diesem Sommer unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag. Für Borussia Dortmund könnte der Linksfuß durchaus interessant sein, er wäre eine Investition in die Zukunft.