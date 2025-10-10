Überraschender Wechsel steht im Raum! Wildert der BVB bei der Konkurrenz?

Der 1. FC Köln gehört zu den Überraschungen der neuen Bundesliga-Saison. Nach sechs Spieltagen stehen die Domstädter auf Rang sechs und begeistern mit einem gelungenen Mix aus Talenten wie Said El Mala und erfahrenen Spielern wie Marius Bülter. Doch nun wirft der BVB ein Auge auf die Kölner Erfolgsgeschichte.

Allerdings richtet sich der Blick der Borussen nicht auf einen der Spieler oder gar den Trainer der Geißböcke. Viel mehr rückt ein Effzeh-Boss in den Fokus des BVB. Geht er den Weg an die Strobelallee?

BVB hat Kölner Vereinsboss im Visier

Wie der „Express“ berichtet, interessiert sich der BVB für Kölns Geschäftsführer Philipp Türoff. Der 49-Jährige hat seit seinem Amtsantritt 2022 beeindruckende Arbeit geleistet. Unter seiner Führung konnte der FC seine Verbindlichkeiten im letzten Jahr von 37,8 auf 32,2 Millionen Euro reduzieren und gleichzeitig das Eigenkapital auf 29,4 Millionen Euro steigern.

Starke Zahlen, die Borussia Dortmund offenbar auf den Plan rufen. Bislang gab es jedoch noch keinen konkreten Kontakt. Trotzdem bleibt die Frage offen, wie lange Türoff dem Effzeh noch erhalten bleibt, auch wenn sein Vertrag in Köln noch bis 2026 läuft.

Türoff selbst wirkt unbeeindruckt von Wechselgerüchten: „Wir wollen einen operativ gesunden, handlungsfähigen sowie sportlich erfolgreichen FC und setzen dabei auch in Zukunft auf eine verantwortungsvolle kaufmännische und sportliche Strategie,“ betonte er jüngst auf der Mitgliederversammlung. Vor allem der geplante Neubau des Leistungszentrums für 50 Millionen Euro ist eines seiner größten Projekte.

Rhein oder Ruhr? Türoff hat die Wahl

Dass der 1. FC Köln dafür überhaupt in der Lage ist, hat viel mit Türoffs Wirtschaftskompetenz zu tun. Seine erfolgreiche Arbeit bleibt nicht unbemerkt, doch die Domstädter wollen ihn halten, um den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Ob Türoff am Ende nach Dortmund wechselt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass der BVB einen Profi ins Visier genommen hat, der beim FC maßgeblich für den aktuellen Erfolg verantwortlich ist. Sollte der Wechsel zustande kommen, würde nicht mehr Köln, sondern der BVB von seinen Fähigkeiten profitieren.