Borussia Dortmund: Kobel-Hammer! Entscheidung um BVB-Torwart gefallen

Gregor Kobel ist seit nunmehr drei Jahren die Nummer eins bei Borussia Dortmund. Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Doch trotz seiner guten Leistungen bei Borussia Dortmund lief es auf internationaler Ebene noch nicht so gut für den 26-Jährigen. In der Nationalmannschaft der Schweiz war er seit eh und je nur die zweite Wahl. Nun hat Trainer Murat Yakin eine Entscheidung getroffen!

Borussia Dortmund: Kobel neue Nummer eins der Schweiz

Wie das Medium „blue Sport“ berichtet, soll Kobel ab sofort der neue Stammkeeper der schweizer Nationalmannschaft sein. Somit wird der 26-Jährige ab dem 5. September zum ersten Mal als Nummer eins das Tor der Schweiz hüten. Gegner dort ist Dänemark, drei Tage später geht es gegen Europameister Spanien. Läuft alles nach Plan, steht Kobel auch bei der WM 2026 im Tor.

Trotz seiner starken Leistungen in Dortmund kommt Kobel jedoch erst auf fünf Länderspiele. Das lag bis zuletzt jedoch wohl nicht am BVB-Keeper selbst, sondern an seinem Vorgänger Yann Sommer. Der hatte den Posten des Stammtorhüters seit 2014 inne und kommt insgesamt auf 94 Länderspiele. In dieser Zeit kam Kobel nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus.

Zukunft von Sommer in der Nati unklar

Die Zukunft des mittlerweile 35-jährigen Sommers ist dagegen noch offen. Seine Entscheidung, ob er nach der EM 2024 noch weiter für die „Nati“ auflaufen wolle, ließ er bis zuletzt offen. Gut möglich, dass die Ernennung Kobels zur neuen Nummer eins ein Indiz für einen Rücktritt Sommers aus der Nationalmannschaft sein könnte.

Im Spätherbst seiner Karriere könnte sich der ehemalige Gladbacher dann voll und ganz auf seine Karriere bei Inter Mailand konzentrieren. Gregor Kobel kann das egal sein – mit 26 Jahren ist der gebürtige Züricher nun endlich die Nummer eins seines Heimatlandes.