Borussia Dortmund: Großalarm! BVB droht ein Wechsel-Fiasko

Das Winter-Transferfenster rückt immer näher und für die ganzen Klubs bietet sich ab dem 1. Januar 2025 die Möglichkeit, sich für die Rückrunde zu verstärken. Auch Borussia Dortmund könnte wohl auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der Fokus liegt aber eher auf dem Sommer.

Dort könnte es neben Neuzugängen aber auch bittere Abgänge bei Borussia Dortmund geben. Denn ein Top-Klub hat es auf gleich zwei BVB-Stars abgesehen. Zwar winken dem Schwarzgelben hohe Summen, doch es droht auch ein Qualitätsverlust.

Borussia Dortmund: Top-Klub will BVB-Stars

Muss sich Borussia Dortmund bald von zwei Stars verabschieden? Ein Spieler, der bereits seit langer Zeit bei den zahlreichen Top-Klubs in Europa auf dem Zettel steht, ist Karim Adeyemi. Erst vor Kurzem hat der Flügelspieler seine Berateragentur gewechselt. Der Berater, der ihn jetzt vertritt, hat auch viele Spieler vom FC Chelsea unter Vertrag. Und der englische Klub hat es auch auf Adeyemi abgesehen, berichtet „Sky“.

Das Interesse ist bereits länger klar, seitdem gibt es auch viele Gerüchte um die Zukunft von Adeyemi. Doch mit seinem neuen Berater erhofft sich Chelsea jetzt, den U21-Nationalspieler verpflichten zu können. Neben Chelsea wollen ihn auch noch weitere Mannschaften aus der Premier League.

Aber Adeyemi ist nicht der einzige BVB-Star, den Chelsea will. Auch Gregor Kobel steht auf der Liste der „Blues“. Mit seinen eigenen Torhütern ist Chelsea derzeit nicht zufrieden. Weder Robert Sanchez noch Filip Jorgensen können die Erwartungen bisher erfüllen. Kobel soll deshalb das Chelsea-Tor in Zukunft hüten.

Ablösesummen winken, doch auch Qualitätsverlust

Gut für Borussia Dortmund: Beide Spieler haben noch langfristige Verträge. Adeyemi ist bis 2027 an den BVB gebunden, verlängerte im vergangenen Jahr bis 2028. Es winken also hohe Ablösesummen für die beiden begehrten Spieler. Allerdings würde der Revierklub dabei nicht nur zwei Leistungsträger verlieren, sondern auch den aktuell wohl besten Bundesliga-Torwart.

In den kommenden Monaten wird es also sowohl auf der Zugangs-, als auch auf der Abgangsseite beim BVB interessant. Sollten beide Spieler gehen, müssten dementsprechend auch Nachfolger her. Sebastian Kehl und Co. werden also alle Hände voll zu tun haben.