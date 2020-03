Borussia Dortmund: Irre Kneipen-Aktion schlägt hohe Wellen

Borussia Dortmund hat sich in der Corona-Krise eine besondere Fan-Aktion überlegt.

Dortmund. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen - auch bei Borussia Dortmund. Zum Eindämmen der Coronavirus-Ausbreitung hat sich der BVB etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zahlreiche BVB-Fans nahmen an einer irren Kneipen-Aktion teil.

Borussia Dortmund: Fans unterstützen BVB-Kneipen

Um die örtliche Gastronomie zu unterstützen, hatte der Verein die Initiative „Digitaler Spieltag“ ins Leben gerufen. Dabei hatten Fans die Gelegenheit, ihren üblichen Stadionweg digital abzulaufen und dabei ihr Lieblingslokal in Dortmund mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen.

So wollte der BVB der von der Corona-Krise besonders stark betroffen Gastro-Szene unter die Arme greifen. Positiver Nebeneffekt: Die BVB-Fans blieben in ihrer eigenen Wohnung und trugen so zum Eindämmen der Corona-Ausbreitung bei.

Die Aktion war ein unglaublicher Erfolg! Über 73 Tausend Euro konnten durch viele kleine Einzelspenden gesammelt werden. „Wir sind begeistert und ehrlich gesagt echt gerührt darüber, wie viele Menschen an der Aktion mitgewirkt und mit ein paar Euro ihr Lieblingslokal unterstützt haben“, so BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

„Das ist gelebte Solidarität, und das ist der emotionale Massen- und Mengen-Effekt, der Borussia Dortmund in diesen schwierigen Zeiten so stark macht.“ An der Aktion hatten 86 Betriebe teilgenommen, die ihr Geschäft wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht fortführen können.

Alle, die die Aktion verpasst haben, ihre Lieblingskneipe aber trotzdem mit einem virtuellen Bierkauf unterstützen wollen, dürfen sich jetzt freuen: „Nach diesem großen Erfolg kann es gut sein, dass wir in den nächsten Tagen einen zweiten digitalen Spieltag für die Dortmunder Gastronomie durchführen werden. Wir arbeiten schon jetzt intensiv daran und werden bald die Details liefern“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. (the)