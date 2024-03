Borussia Dortmund: BVB-Fans fassungslos – Botschaft von FIFA-Boss lässt sie die Haare raufen

Hinter Borussia Dortmund liegt eine erfolgreiche Woche – und das, obwohl die Schwarz-Gelben in der Champions League nicht selbst ran mussten. Dennoch gab es etwas zu feiern. Durch das Ausscheiden von RB Leipzig ist man vorzeitig für die neue Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert (hier mehr erfahren).

Das bedeutet natürlich in erster Linie jede Menge Kohle. Bei der Klub-WM sollen rekordverdächtige Preisgelder fließen. Glückwünsche bekommt Borussia Dortmund von ganz oben. Glücklich sind die Fans damit allerdings nicht.

Borussia Dortmund: Infantino gratuliert

Ja, selbst der FIFA-Präsident meldet sich zu Wort, wenn sich der BVB für sein neues Prestige-Projekt qualifiziert. „Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für die brandneue Klub-Weltmeisterschaft der FIFA“, sagt Gianni Infantino in einem kurzen Video auf Instagram.

Die neue Klub-WM findet erstmals 2025 in den USA statt. Aus Europa sind zwölf Mannschaften dabei. Borussia Dortmund gesellt sich zu einem elitären Klub aus Spitzenteams und den Champions-League Siegern der letzten vier Jahre.

„Echte Liebe und die gelbe Wand ziehen nächstes Jahr definitiv nach Amerika“, erklärte Infantino freudestrahlend – und brachte Teile der Dortmunder Fangemeinschaft damit gegen sich auf.

Fans sehen Turnier kritisch

Es ist kein Geheimnis, dass viele Anhänger dieses Turnier kritisch sehen, ist es doch die Antwort der FIFA auf eine Super League der größten europäischen Teams. Viele Fans sehen darin nur ein weiteres von Geld und Kommerzialisierung getriebenes Projekt.

Dass Infantino in dem Video einfach so mit dem BVB-Slogan „Echte Liebe“ und sogar mit der Dortmunder Südtribüne – die natürlich nicht einfach in ein anderes Land zieht – wirbt, macht so manchen richtig zornig.

„Die gelbe Wand bleibt für immer in Dortmund, du Depp“, schreibt ein Fan auf „X“ mit deutlichen Worten in Richtung Infantino. „Die vermarkten schön unsere Südtribüne, aber wenn es um Proteste wie UCL-Reform geht, dann wird sie ignoriert“, meckert auch ein anderer.