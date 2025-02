Borussia Dortmund: Entscheidung um Klub-WM gefallen – sie hat drastische Folgen

Bis zur Klub-WM ist es noch einige Monate hin. Und bevor Borussia Dortmund dieses Turnier gewissenhaft angehen kann, muss der Rest der Bundesliga-Saison vernünftig verlaufen. Doch schon jetzt laufen die Planungen für den Übersee-Trip auf Hochtouren.

Gegner und Spielorte stehen für die drei Partien der Vorrunde bereits fest. Jetzt geht es darum, zu planen, wo sich Borussia Dortmund niederlässt. Eine Entscheidung dazu ist nun gefallen. Für die BVB-Profis bedeutet das weite Anreisen.

Borussia Dortmund legt in Florida an

Das neue Prestige-Turnier der FIFA startet am 14. Juni – und damit knapp einen Monat nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. So richtig weiß noch keiner, ob es eher Saisonabschluss oder Auftakt in eine lange Vorbereitung für die neue Spielzeit ist. Bei idealem Turnierverlauf bleibt der BVB bis zum Finale am 13. Juli im Amerika.

Einnisten werden sich die Schwarzgelben für die Zeit des Turniers jedenfalls an der Ostküste. Das bestätigte Carsten Cramer auf der Spobis gegenüber der „WAZ„. „Unser Basecamp werden wir in Florida beziehen“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Nach Informationen der Zeitung soll das Basecamp in Fort Lauderdale nördlich von Miami sein.

Stundenlange Anreisen

Damit steht aber auch fest: Auf die Stars des BVB warten zu den Gruppenspielen stundenlange Anreisen. Seine erste Partie bestreitet der amtierende Champions-League-Finalist gegen Fluminense FC im MetLife-Stadion in New York. Flugzeit knappe drei Stunden.

Nur bedingt besser sieht es bei den anderen beiden Spielen gegen Mamelodi Sundowns FC und Ulsan HD aus. Die Partien finden jeweils im TQL-Stadion in Cincinnati statt. Hier fliegt man ca. 2 1/2 Stunden hin.

Borussia Dortmund: Was passiert im Achtelfinale?

Angesichts der Gegner darf man davon ausgehen, dass der BVB es in die K.-o.-Runde schaffen sollte. Dieses würde entweder in Charlotte (zwei Stunden Flugzeit) oder Atlanta (ebenfalls knapp zwei Stunden Flugzeit) stattfinden.

Was Carsten Cramer ansonsten zur Klub-WM zu sagen hat und welchen Spagat Borussia Dortmund zwischen Turnier und PR-Reise geht, liest du bei der „WAZ“.