Borussia Dortmund scheitert wohl mit Millionen-Angebot – Klub will mehr für Defensiv-Star

Mit dem Transfer von Julian Ryerson von Union Berlin hat Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt auf den Ausfall von Thomas Meunier reagiert. Nun wurde bekannt, dass der BVB noch einen weiteren Defensivmann verpflichten möchte.

Die Rede ist dabei von Jakub Kiwior. Ein erstes Angebot seitens Borussia Dortmund soll der Klub des Polen abgelehnt haben.

Borussia Dortmund scheitert mit Angebot für Kiwior

Wie „Fussballtransfers“ sowie mehrere ausländische Medien übereinstimmend berichten, soll der BVB mit einem ersten Angebot für Jakub Kiwior von Spezia Calcio gescheitert sein. Der Bundesligist soll dem italienischen Klub eine Ablöse in Höhe von 22 Millionen Euro angeboten haben. Die wurde offenbar abgelehnt. Die Italiener sollen eine deutlich höhere Ablöse für ihren Innenverteidiger fordern.

In der aktuellen Saison kommt Kiwior auf 19 Spiele für Spezia Calcio. Aufgrund seiner starken Leistungen in seinem Klub hat der 22-Jährige einen Platz im polnischen WM-Kader bekommen. In Katar absolvierte der Defensivmann vier Spiele.

Borussia Dortmund könnte Kiwior gebrauchen

Ob die Dortmunder ihr Angebot noch mal nachbessern, ist dem Bericht zufolge offen. Fest steht allerdings, dass der BVB einen so variablen Defensivmann wie Kiwior gut gebrauchen könnte. Der Pole kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger sowie im zentralen defensiven Mittelfeld auflaufen. Mit nur drei Innenverteidigern sowie dem verletzungsanfälligen Guerreiro in der letzten Abwehrreihe sind die Borussen in ihrer Defensive dünn besetzt.

Sollte der BVB tatsächlich Interesse an einer Verpflichtung des Polen haben, wird der Klub finanziell noch nachlegen müssen. Ob die Borussen das wirklich tun, bleibt abzuwarten. Der Vertrag von Kiwior bei Spezia Calcio läuft noch bis 2025. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei acht Millionen Euro.