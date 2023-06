Borussia Dortmund: Überraschender Name – BVB an Shootingstar interessiert

Bei Borussia Dortmund taucht jetzt ein überraschender Name auf der Wunschliste für den Sommer auf. Er ist 22 Jahre alt, spielt in der österreichischen Bundesliga und kommt aus Japan. Die Rede ist von Keito Nakamura.

Der Flügelstürmer hat beim LASK eine rasante Entwicklung hingelegt und ruft damit unter anderem Borussia Dortmund auf den Plan. Der BVB soll wie zahlreiche Klubs ein Auge auf den Japaner geworfen haben.

Borussia Dortmund an Shootingstar dran

In dieser Saison feierte Keito Nakamura seinen großen Durchbruch. Für den Linzer ASK erzielte der 22-Jährige in 36 Spielen 17 Tore und bereitete acht Treffer vor. Damit hat er sich rasant in den Fokus zahlreicher Top-Klubs gespielt – unter anderem Borussia Dortmund.

Der BVB soll laut übereinstimmenden Medienberichten im Poker um Nakamura mitmischen. Zwischen sechs und zehn Millionen soll der Flügelstürmer, der beim LASK noch einen Vertrag bis 2025 hat, kosten.

Große Konkurrenz bei Nakamura

Borussia Dortmund ist im Werben um Nakamura aber nicht allein. Aus der Bundesliga sollen neben dem BVB auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach interessiert sein. Die Frankfurter haben Berichten zufolge sogar schon ein offizielles Angebot abgegeben. Und auch die Premier League mischt mit. Der FC Liverpool und Brighton & Hove Albion sind scharf auf Nakamura.

Nakamura ist in Japan groß geworden und erhielt durch mehrere Leihgeschäft (Twente Enschede, VV St. Truiden) aber bereits in Europa Spielpraxis. 2021 schlug der LASK nach einem Leihgeschäft dann zu und verpflichtete ihn für gerade einmal 500.000 Euro. Ein Geschäft, das sich richtig gelohnt hat.

Ob er allerdings ein Kandidat für Borussia Dortmund wäre, ist fraglich. Auf den Außenbahnen besteht eigentlich nur Bedarf, wenn noch jemand in diesem Sommer den Abflug macht.