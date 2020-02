Borussia Dortmund kassiert Abfuhr – Top-Talent sagt mit deutlichen Worten ab

Schlechte Nachrichten für die Bosse von Borussia Dortmund: Alexander Isak hat absolut kein Interesse an einer Rückkehr.

Dortmund. In den letzten Tagen wurde immer wieder über eine Rückkehr von Alexander Isak zu Borussia Dortmund spekuliert worden. Schließlich sorgt der Ex-Borusse in Spanien für reichlich Aufsehen.

Alexander Isak hat Borussia Dortmund nun aber mit deutlichen Worten eine Absage erteilt. Eine Rückkehr scheint vorerst ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Isak will nicht zum BVB

Im Sommer gab Borussia Dortmund sein Sturm-Juwel Alexander Isak für nur knapp 6,5 Millionen Euro an Real Sociedad ab. In zweieinhalb Jahren beim BVB konnte sich der Schwede nicht durchsetzen.

Für Schwarz-Gelb stand er nur 13 Mal auf dem Platz und machte einen Treffer. Trotz seiner halbjährigen Leihe zu Wilhelm II (Niederlande), wo er immerhin 14 Tore in 18 Einsätzen erzielte, trennte sich der BVB im Sommer von Isak – und nahm dabei sogar ein Transferminus in Kauf.

Alexander Isak dreht bei Real Sociedad richtig auf. Foto: imago images/Agencia EFE

Vielleicht zu früh? Bei Real Sociedad San Sebastian blüht der 20-Jährige richtig auf. In 30 Partien kommt er schon auf 14 Tore und 3 Assists. Isak ist bei den Spaniern gesetzt und schoss zuletzt sogar Real Madrid aus dem Pokal (>> hier mehr erfahren).

Die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr wurden dieser Tage lauter. Nach Informationen von „Sport 1“ soll der BVB sogar eine Rückkaufoption besitzen. Angeblich kann Dortmund den Schweden für 30 Millionen Euro zurückholen.

--------

Top-Sport-News:

Formel 1: Große Sorge um Sebastian Vettel! Jetzt ist klar, dass er...

Borussia Dortmund: Erling Haaland sauer über schweren Vorwurf – „Das ist lächerlich!“

Top-Themen des Tages:

Cathy Hummels geht krassen Schritt! Sie verlässt Mats Hummels und ...

Florian Silbereisen: Endlich Klarheit! Der Schlagerstar macht es öffentlich – „Verdammt, ich...“

--------

„Ich genieße es wirklich“

Isak denkt zurzeit aber wohl nicht daran zum BVB zurückzukehren. „Ich kann nur sagen, dass Dortmund in meiner Vergangenheit und nicht in meiner Zukunft liegt“, erklärte er der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“. „Ich genieße es wirklich, hier zu sein und denke überhaupt nicht darüber nach, ob ich zurückkehren soll", so Isak deutlich.

Scheint nicht so, als würde sich der Schwede über das ein mögliches Interesse seines Ex-Vereins freuen. „Mein einziger Fokus ist Real Sociedad“, betonte er.