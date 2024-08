BVB: Gravierende Änderung im Stadion – Fans werden es sofort bemerken

Borussia Dortmund startet am Samstag (24. August) in die neue Bundesligasaison. Mit Eintracht Frankfurt trifft die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin direkt zu Beginn auf einen starken Gegner.

Die Begegnung der beiden ambitionierten Klubs wird gleichzeitig auch zur ersten Partie der neuen Spielzeit im Signal Iduna Park. Seit Mitte Mai müssen alle BVB-Fans schon auf das nächste Heimspiel warten – nun ist es endlich wieder so weit. Eine Änderung im Stadion werden sie dabei sofort bemerken!

BVB: Kartenzahlung im Signal Iduna Park nun überall möglich

Wie Borussia Dortmund am Donnerstag (22. August) über die eigenen Kanäle mitteilte, haben alle Fans des Revierklubs ab dieser Saison die Möglichkeit, im gesamten Signal Iduna Park mit einer EC- oder Kreditkarte zu zahlen. Die Zahlung mit dem Handy ist ebenfalls möglich. Diese Maßnahme hat auch Auswirkungen auf den „Stadiondeckel“ des BVB.

Denn die vereinseigene Bezahlkarte kann von nun an nicht mehr an den mobilen Verkaufsständen benutzt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Grillwagen oder die Brezel- und Getränkestände. Dort kann ab der Partei gegen Frankfurt nur noch mit einer EC- oder Kreditkarte gezahlt werden, die Bezahlmöglichkeit „Stadiondeckel“ entfällt an den genannten Verkaufsständen.

Stadiondeckel an Stadionkiosken weiter verwendbar

Weiter mit dem „Stadiondeckel“ bezahlen kann man jedoch an den stationären Stadionkiosken. Dazu zählen beispielsweise die Verkaufsstände innerhalb des Signal Iduna Parks, an denen Bratwürste verkauft werden. An allen anderen Kiosken entfällt diese Zahlungsmöglichkeit.

Für alle Fans von Borussia Dortmund bedeutet das vor allem mehr Flexibilität beim Bezahlen. Somit ist der BVB in diesem Aspekt nun auch auf dem neuesten Stand.