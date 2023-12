Borussia Dortmund macht es offiziell – schwerer Schock für den BVB

Vor dieser Nachricht hatte sich Borussia Dortmund seit einigen Tagen gefürchtet – jetzt ist es offiziell. Der Verein muss den nächsten Verletzten in seinem Lazarett begrüßen. Ein Star fällt mehrere Wochen aus.

Schon gegen den FC Augsburg hatte Karim Adeyemi am Wochenende nicht zur Verfügung gestanden. Der Spieler von Borussia Dortmund hatte sich in der Champions League gegen Paris St. Germain verletzt – jetzt ist die Diagnose klar.

Borussia Dortmund: Wochenlanger Ausfall

Im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase war er der gefeierte Mann. Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 ebnete Adeyemi den Weg zum Gruppensieg. Der Mann, der in der Bundesliga so große Probleme hat, glänzte einmal mehr in der Königsklasse.

Doch der Abend nahm einen schmerzhaften Ausgang für den Flügelflitzer. Zehn Minuten vor dem Ende musste er den Rasen verletzungsbedingt verlassen. Fast eine Woche dauerte es nun, bis die offizielle Diagnose feststand.

Am Montagvormittag (18. Dezember) lüftete Borussia Dortmund nun das traurige Geheimnis. „Karim Adeyemi hat sich im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain einen Teilriss der Syndesmose zugezogen und wird dem BVB mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen“, erklärte der Verein.

Herber Rückschlag

Ein herber Rückschlag für den viel gescholtenen Adeyemi. Die meiste Zeit der Hinrunde lief er seiner Form des Frühjahrs hinterher. Dazu kamen zahlreiche Diskussionen um sein Privatleben und ob ihn dieses zu sehr ablenke.

Gerade die Auftritte in der Champions League nährten allerdings die Hoffnungen auf den Tournaround bei ihm. Nicht nur gegen Paris, sondern auch gegen AC Mailand hatte er einen Treffer beigesteuert.

Nun geht es allerdings erstmal darum, wieder fit zu werden. Am Dienstag gegen Mainz kann der Spieler von Borussia Dortmund selbstverständlich nicht mitwirken. Ob er zum Rückrundenstart wieder dabei ist, bleibt abzuwarten.