Borussia Dortmund: „Konkrete Gespräche“ – BVB nimmt deutsches Top-Talent ins Visier

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Wenn ein deutsches Top-Talent auf den Markt ist, dann spielt auch bei Borussia Dortmund fast immer eine Rolle.

Jetzt soll Borussia Dortmund seine Fühler nach Karim Adeyemi ausgestreckt haben. Es sollen sogar konkrete Gespräche stattgefunden haben.

Borussia Dortmund jagt deutsches Top-Talent

Am 05. September 2021 feierte Karim Adeyemi sein Debüt für die Nationalmannschaft. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien erzielte er gleich seinen ersten Treffer.

Karim Adeyemi spielt bei Salzburg groß auf. Foto: imago images/Fotostand

Damit spielte er sich auch in den Fokus der deutschen Top-Klubs. Neben Borussia Dortmund sollen RB Leipzig und FC Bayern München an Karim Adeyemi interessiert sein.

Sky-Experte Marc Behrenbeck erklärt: „Wir wissen, dass alle drei Top-Klubs aus Deutschland - also Bayern, Dortmund und Leipzig - mit der Adeyemi-Seite gesprochen haben. Es gab konkrete Gespräche, in denen auch Zahlen ausgetauscht wurden.“

Adeyemis Karriereplan sehe es vor, den nächsten Schritt in der Bundesliga zu machen. Er wolle erst zurück in die Heimat, bevor er ins Ausland gehe. Als Ablösesumme sind 30 bis 40 Millionen Euro im Gespräch.

Aktuell kickt Adeyemi in Österreich bei RB Salzburg. Dort erzielte er in der Liga acht Treffer in zehn Spielen. In der Champions League gelang ihm gegen den LOSC Lille ein Doppelpack.

Adeyemi startete in der Jugend beim FC Bayern München, musste nach zwei Jahren den Verein aber wieder verlassen. Über Forstenried und Unterhaching führte sein Weg zu RB Salzburg. Dort schaffte er mit seinen 19 Jahren jetzt den Durchbruch.

