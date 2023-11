Borussia Dortmund: Terzic-Klartext wegen Adeyemi – „Haben ihn auf die Konsequenzen hingewiesen“

Es war der Aufreger der Länderspielpause bei Borussia Dortmund. Karim Adeyemi sagte die Reise zur U21-Nationalmannschaft ab (hier alle Infos dazu). Stattdessen wollte er sich im Ruhrgebiet Zeit fürs Training nehmen, sich abseits der Öffentlichkeit aus seinem Leistungsloch befreien.

Doch der Plan ging gehörig nach hinten los. Denn Adeyemi war zwei Wochen lang das große Thema. Selbst der Präsident des DFB, Bernd Neuendorf, schaltete sich ein. Vor dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen Gladbach spricht nun Edin Terzic Klartext.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Eklat

Auf den Flügelflitzer des BVB prasselt es aktuell nur so ein. Seit Saisonbeginn steckt er in der Formkrise. Was in der Rückrunde der letzten Saison spielend leicht gelang, geht derzeit meist in die Hose. Und auch abseits des Platzes sorgt seine Beziehung zu Rapperin Loredana für Getuschel.

All das führte bereits dazu, dass er vorübergehend aus der A-Nationalmannschaft. Stattdessen spielte er im Oktober plötzlich wieder für die U21. Coach Toni di Salvo hätte ihn auch dieses Mal gerne wieder nominiert, doch Adeyemi sagte ab.

Daraufhin musste sich der Spieler von Borussia Dortmund einiges anhören, so zum Beispiel von Neuendorf. „Ich halte es für einen Fehler“, sagte er über Adeyemi. Man solle stolz sein, wenn man den Adler auf der Brust tragen könne. „Es ist ein Fingerzeig von ihm, wie wichtig er das nimmt. Wenn er der Meinung ist, dass er hier nicht spielen will, kann man ihn nicht zwingen.“

Terzic wird deutlich

Dass sich der Verbandsboss so deutlich äußert, ist ungewöhnlich. Und so wurde auch Edin Terzic auf die Aussagen angesprochen. „Das ist sein gutes Recht, sich zu äußern“, sagt der BVB-Coach über den Präsidenten.

Zudem berichtet er, dass er vor Adeyemis Entscheidung ausführlich mit seinem Spieler gesprochen habe. „Wir haben Karim alle unsere Meinung dazu gesagt und ihn auf die Konsequenzen hingewiesen“, deutet er an.

Von alledem ließ sich dieser aber nicht beirren. Eine Entscheidung, die Terzic als Vereinstrainer von Borussia Dortmund respektiere. Dennoch sagt er: „Der einzige, der dieses Thema beenden kann, ist Karim, indem er gute Leistungen zeigt.“