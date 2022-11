Borussia Dortmund: Einer für die Offensive! BVB wohl mit Interesse an Flügelflitzer

Die aktuelle Saison verläuft noch nicht nach den Vorstellungen von Borussia Dortmund. Ein enttäuschender sechster Platz in der Bundesliga und ein knappes Weiterkommen in den Pokal-Wettbewerben ist zu wenig für einen Klub, der wie der BVB große Ziele hat.

Damit im kommenden Jahr alles anders wird und besonders die Offensive wieder mehr in Schwung kommt, hat Borussia Dortmund wohl derzeit Interesse an einem japanischen Flügelflitzer. Die Rede ist von Kaoru Mitoma.

Borussia Dortmund: Kommt ein neuer Flügelflitzer?

Wie „Caliomercato“ berichtet, soll der BVB Interesse an Kaoru Mitoma haben. Der 25-jährige Japaner steht derzeit bei Brighton and Hove Albion in der Premier League unter Vertrag. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2025. In der aktuellen Saison kommt der Flügelspieler zwar nur auf zwei Tore und eine Vorlage in elf Spielen, die letzten Partien gegen Chelsea und Arsenal war er allerdings stark formverbessert. In der vergangenen Saison erzielte Mitoma auf der Insel acht Tore und vier Vorlagen in 29 Spielen. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei sechs Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge soll Mitoma bei einem Transfer im Winter Thorgan Hazard Konkurrenz machen. Der Belgier, der eigentlich ein Flügelspieler ist, erhielt in dieser Saison nur selten das Vertrauen in der BVB-Offensive und spielte eher als Linksverteidiger.

Borussia Dortmund: Belebt der Japaner die BVB-Offensive?

Mit 25 Toren steht die BVB-Offensive derzeit im Mittelfeld im Bundesliga-Vergleich. Gerade die Offensivspieler Karim Adeyemi und Donyell Malen haben ihren Tor-Turbo bei der Borussia bislang noch nicht zünden können. Auch deswegen monieren viele BVB-Fans immer wieder, dass es dem Klub an offensiver Durchschlagskraft und Flügelspielern fehlen würde. Mitoma wäre daher genau das Profil, das dem Kader der Dortmunder fehlt und die Offensive des Vizemeisters wiederbeleben könnte.

Offiziell eröffnet das Transferfenster am 1. Januar 2023. Dann können die Vereine wieder Spieler kaufen und verkaufen. Ob der 25-Jährige aber in der Rückrunde für den BVB auflaufen wird, wird sich zeigen. Erst einmal ist der Japaner allerdings mit der Nationalmannschaft in Katar dabei. Nochmal eine Möglichkeit für die Scouts des BVB den Flügelspieler zu beobachten.