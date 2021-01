Borussia Dortmund: Pure Ernüchterung – ist für IHN das Kapitel BVB schon beendet?

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Dortmund. Neues Jahr, neuer Trainer, neues Glück? Für Reinier von Borussia Dortmund gilt das nicht!

Alle Hoffnungen auf einen Neustart bei Borussia Dortmund sind für Leihgabe Reinier in Windeseile verpufft.

Unter Lucien Favre hatte die Real-Leihgabe von Borussia Dortmund bereits einen schweren Stand – bei Edin Terzic scheint Reinier nun noch schlechtere Karten zu haben. Flüchtet der Brasilianer gar noch in diesem Monat aus Deutschland?

Borussia Dortmund: Reinier wieder nicht nominiert

Bei Favre saß Reinier Jesus zumeist auf der Bank, bei Terzic schafft er es nicht einmal in den Kader. Die BVB-Spiele bei Union Berlin und Eintracht Braunschweig musste er am Fernseher verfolgen, offiziell wurden muskuläre Probleme als Grund angeführt.

Reinier bekommt beim BVB erneut keine Chance. Foto: imago images/Revierfoto

Doch am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (2:0) schaffte Reinier es wieder nicht ins Aufgebot. Drei Tage war das neue Jahr alt und hatte schon die erste schallende Ohrfeige parat.

Reinier unzufrieden beim BVB, Real Madrid auch

Zwei Wochen hatten die BVB-Profis Zeit, sich erst zu erholen und dann beim nun als Chefcoach eingearbeiteten Terzic anzubieten. Die Nicht-Nominierung von Reinier – sie ist besonders zu diesem wichtigen Restrunden-Auftakt auch ein Statement.

Reinier spielt bei Borussia Dortmund keine Rolle. Foto: imago images/Uwe Kraft

Zorcs Geduld-Ansagen hin oder her: In dieser Konstellation wird die auf zwei Jahre angelegte Leihe sicher nicht bis zum Ende durchgezogen. Schon im November war Real Madrid laut spanischen Medienberichten unzufrieden mit der Reinier-Leihe. Und Besserung scheint nicht in Aussicht.

Bricht Real die Reinier-Leihe vorzeitig ab?

Der hochtalentierte brasilianische U-Nationalspieler kam für Spielpraxis zum BVB – auf dem Sofa sitzen kann er auch in Madrid. Da ist es wenigstens nicht so kalt. Auch das Wetter soll bei den Eingewöhnungsproblemen des Brasilianers eine Rolle spielen.

Nun, wo sich die Gegebenheiten noch einmal verschlechtert haben, könnte ein Abbruch zur Option werden. Wird Reinier auch in den nächsten Partien nicht berücksichtigt, womöglich sogar schon diesen Winter.

