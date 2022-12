Borussia Dortmund: Juwel beeindruckt in Europa – jetzt streckt der BVB die Fühler aus

Die Offensive von Borussia Dortmund lässt sich zweifelslos als Problembaustelle in der ersten Saisonhälfte bezeichnen. Nur 25 Tore nach 15 Spielen sind viel zu wenig für eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren besonders über ihr Angriffsspiel definiert hat.

Aus diesem Grund wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nun nachlegen und ihre Offensive aufrüsten. Besonders die Flügelpositionen stehen dabei im Fokus. Die Blicke sollen sich deswegen nach Dänemark richten.

Borussia Dortmund wohl mit Interesse an Isaksen

Wie das italienische Portal „Calciomercato“ berichtet, sollen die Verantwortlichen vom BVB an Gustav Isaksen interessiert sein. Der 21-jährige Flügelspieler spielt derzeit für den FC Midtjylland in Dänemark. In 27 Spielen in der aktuellen Saison kommt Isaksen auf acht Tore und drei Vorlagen.

Sein Vertrag beim dänischen Klub läuft noch bis 2024. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei rund viereinhalb Millionen Euro. Aufgrund dieser Tatsache könnte ein Transfer im Winter zu einem kleinen Schnäppchen für den BVB werden.

Borussia Dortmund: Viel Konkurrenz im Werben um Isaksen

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sollen allerdings nicht die einzigen sein, die auf den jungen Dänen aufmerksam geworden sind. Neben dem Bundesligisten sollen auch der FC Brentford, die Fiorentina und der AC Mailand an dem 21-Jährigen interessiert sein.

Sollte der BVB am Ende tatsächlich den Zuschlag bei Isaksen erhalten, könnte er einige dringend benötigte Qualitäten zurück ins schwarz-gelbe Team bringen. Aktuell haben die Borussen mit Jamie Bynoe-Gittens und Thorgan Hazard nur zwei Flügelspieler im Kader. Während erster bereits seit ein paar Monaten ausfällt, steht der Belgier wohl vor einem baldigen Abschied aus Dortmund. Einen weiteren Flügelspieler könnten die Borussen somit gut gebrauchen.