Borussia Dortmund: BVB-Juwel Reyna verrät ganz offen: „Das macht Angst“

Dortmund. Im Sommer war Giovanni Reyna aus den USA in die U19 von Borussia Dortmund gewechselt, und schon jetzt gelang dem 17-Jährigen der Sprung in den Profikader des BVB. In seinen ersten Wochen als Profi machte der Mittelfeldspieler bereits eine Erfahrung, die ihm mächtig Angst einflößte.

Beim 5:3 von Borussia Dortmund beim FC Augsburg zum Rückrunden-Auftakt feierte Reyna seine Bundesliga-Premiere, als der US-Boy in der 73. Minute eingewechselt wurde. Eine Woche später gab’s dann beim 5:1 gegen Köln das Debüt vor der Gelben Wand.

Borussia Dortmund: Reyna startet beim BVB durch

„Ich gab mein Bundesliga-Debüt in der Woche davor in Augsburg“, sagt Reyna im „Feiertagsmagazin“ des BVB-Kanals bei YouTube: „Das war vor gerade mal 30.000 Zuschauern, und schon dort waren die Fans super.“

Reyna weiter: „Als ich im Spiel gegen Köln zum Warmlaufen geschickt wurde, war mir klar: Heute besteht die Chance, dass ich in unserem Stadion spielen kann. Unsere Kulisse macht deutlich mehr Angst als in Augsburg.“

Der 17-Jährige: „Als ich dann eingewechselt wurde, war es für mich wichtig, dass ich entspanne und mein Spiel spiele. Ich habe zwar nicht allzu lange gespielt, aber jetzt weiß ich schon mal, wie es sich anfühlt.“

Beim BVB kann Giovanni Reyna jeden Tag von den Großen lernen. Foto: imago images/Kirchner-Media

Reyna: „Mein Vater hat mich gewarnt“

Sein Vater hatte ihm zuvor bereits erzählt, was ihn im Dortmunder Stadion erwarten würde. Claudio Reyna hat jahrelang in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen und beim VfL Wolfsburg gespielt. „Mein Vater hat mich schon gewarnt, bevor ich hier hergekommen bin“, sagt Sohnemann Giovanni: „Er meinte, das Westfalenstadion sei das verrückteste Stadion, in dem er jemals gespielt hat.“

Dass er mit gerade mal 17 Jahren schon in der Bundesliga spielt, kann Reyna selbst noch nicht so ganz glauben: „Das ist verrückt, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Freunde in den USA in die Schule gehen und ich hier in Deutschland Profi-Fußball spiele. Aber ich genieße jede Minute.“ (dhe)