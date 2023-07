Borussia Dortmund: Nach bitterem Karriere-Rückschlag – Ex-BVB-Juwel feiert Traum-Debüt

Aus der großen Karriere bei Borussia Dortmund ist nichts geworden. Doch seit er den BVB verlassen hat, läuft es für Dzenis Burnic wieder ziemlich rund.

Mit Heidenheim feierte das einst verheißungsvolle Juwel von Borussia Dortmund den sensationellen Bundesliga-Aufstieg. Es folgte der nächste Nackenschlag. Doch nun legte er im Trikot des Karlsruher SC ein Traum-Debüt hin und bewies: Auch den zweiten Rückschlag hat er weggesteckt.

Borussia Dortmund: Burnic mit Traum-Debüt beim KSC

Er ist in Hamm geboren, aber eigentlich ein Dortmunder Junge. Seit früher Kindheit trug er stolz das BVB-Trikot, kämpfte sich durch viele Junioren-Klassen bis zum Profi-Vertrag. Doch der große Sprung zum Bundesliga-Star wollte ihm nicht gelingen. Nach Leihen zum VfB Stuttgart und Dynamo Dresden sagte Dzenis Burnic 2020 endgültig Adé zum BVB.

Der Karriere-Rückschritt in die zweite Liga verkraftete er aber beeindruckend. Beim 1. FC Heidenhein feierte er sensationell den Bundesliga-Aufstieg. Dass sein Vertrag daraufhin nicht verlängert wurde, war der nächste Nackenschlag (hier mehr) – den er ebenfalls wegsteckte. Neustart beim Karlsruher SC. Und was für einer.

Wunderschönes Siegtor vier Minuten nach der Einwechslung: Traum-Debüt für Dzenis Burnic (r.) beim KSC. Foto: IMAGO/osnapix

Einwechslung, Siegtor, Traumstart

Keine zwei Wochen nach dem Wechsel durfte Burnic sein Debüt bei den Badenern geben. Und das hätte perfekter kaum laufen können. Sieben Minuten vor Schluss wechselte KSC-Coach Christian Eichner das Ex-BVB-Juwel ein. Keine vier Minuten später sorgte er mit einem Traumtor für den Sieg seines neuen Klubs. Ein sensationeller Schlenzer aus halbrechter Position schlug unhaltbar für Osnabrücks Torwart Lennart Grill in die Maschen ein.

So ungefähr dürfte sich Burnic den Start in Karlsruhe in seinen Träumen ausgemalt haben. Und auch so mancher Fan von Borussia Dortmund, der den Weg des Ex-Talents weiter beobachtete, dürfte ein freudiges Lächeln auf den Lippen tragen.