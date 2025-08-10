Borussia Dortmund – Juventus im Live-Ticker: BVB-Niederlage mit Verletzungssorgen

Die kurze, aber dennoch anstrengende Saisonvorbereitung wird abgeschlossen: Borussia Dortmund wird sich mit dem letzten Testspiel gegen Juventus Turin (10. August, 17.30 Uhr) dann voll und ganz auf den Saisonstart vorbereiten. Zum Ende der Vorbereitung soll gegen den italienischen Spitzenklub vor heimischer Kulisse eine ordentliche Vorstellung gezeigt werden.

Bei Borussia Dortmund – Juventus steht aber auch vieles im Zeichen von Mats Hummels. Die BVB-Legende hatte in diesem Sommer seine Karriere beendet, weshalb er sein Abschiedsspiel im Signal-Iduna-Park bekommen wird.

Borussia Dortmund – Juventus Turin im Live-Ticker

Wie wird sich Borussia Dortmund gegen Juventus präsentieren? Welche Experimente wird Niko Kovac ausprobieren? In unserem Live-Ticker gibt es alle wichtigen Infos für dich.

Borussia Dortmund – Juventus 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (Cambiaso 15′), 0:2 (Cambiaso, 52′), 1:2 (Beier 89′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19:40 Uhr: Ergreifende Bilder aus dem Westfalenstadion. Hummels dreht seine Ehrenrunde. Wird von Mannschaft, Fans und Staff gefeiert. Damit beenden wir den Live-Ticker. Sportlich kommen auf Kovac und seine Mannschaft ereignisreiche Tage zu. Der BVB muss sich spielerisch bis zu den ersten Pflichtspielen der Saison noch steigern.

19:32 Uhr: Mats Hummels schnappt sich nochmal das Mikro, richtet emotionale Worte an die BVB-Fans und hat „tausend Sachen vergessen, die ich noch sagen wollte“.

Spielende: Der BVB unterliegt Juventus Turin mit 1:2. Die Italiener sind vor dem Tor kaltschnäuzig und erwischen den BVB so zweimal eiskalt. Trotz positiver Aspekte zeigt sich, dass für die Mannschaft und Kovac noch Arbeit ansteht. Mats Hummels bekam im ausverkauften Westfalenstadion dennoch den Abschied, der ihm gebührt. Sorgen macht die Verletzung von Niklas Süle. Mehr dazu hier.

89′: Tooor für den BVB! Beier behauptet den Ball im gegnerischen Sechzehner stark, dreht sich und haut den Ball aus acht Metern unter die Querlatte.

83′: Almugera Kabar im Spiel für Daniel Svensson.

82′: Die Schlussphase hat begonnen. Passend dazu presst der BVB jetzt sehr hoch, muss aber aufpassen. Juve kommt zu einem gefährlichen Konter, schließt aber am Dortmunder Sechzehner zu schwach ab.

76′: Auch Guirassy verlässt nach einem undankbaren Spiel für den Stürmer den Platz. Cole Campbell kommt rein und ordnet sich auf der linken Außenbahn ein. Beier geht ins Sturmzentrum.

72′: Ryerson geht runter für ihn kommt Filippo Mane.

69′: Ein 0:2 Rückstand gegen italienische Mannschaft ist selten leicht zu spielen. Juve steht tief und lauert auf Konter. Der BVB kommt kaum durch.

60′: Kovac wechselt durch! Özcan, Brandt, Nmecha und Beier kommen für Sabitzer, Bellingham, Groß und Adeyemi

52′: Tooor für Juventus! Zweite große Chance für die Gäste – zweites Tor. Aus extrem spitzem Winkel haut Cambiaso den Ball in die lange Ecke. Doppelpack für den Italiener.

45′: Die zweite Hälfte läuft und der Ball rollt wieder. Zu Süles Verletzung gibt es noch keine Updates. Kann der BVB den Rückstand im Test gegen Juve noch drehen?

Halbzeit: Um Fußball ging es in den letzten Minuten kaum noch. Nach der Süle-Verletzung ist die Stimmung gedrückt. Spielerisch zeigt der BVB eine engagierte Leistung. Es mangelt an kreativen Ideen und Durchsetzungskraft im letzten Drittel. Juve eiskalt und somit in Führung zur Pause.

44′: Verletzung beim BVB. Ohne gegnerische Einwirkung bleibt Süle liegen und hält sich schmerzverzerrt den rechten Fuß. Nur gestützt kann der Verteidiger in die Katakomben humpeln. Yan Couto steht jetzt auf dem Platz

42′: Zum Ende der ersten Halbzeit nehmen die Turiner zum ersten Mal das Heft des Spiels selbst in die Hand und versuchen über Ballbesitz das Spiel in die Pause zu bringen.

33′: Pascal Groß stoppt einen Konter von Juve taktisch. Gelbe Karte.

29′: Der BVB bleibt weiter robust und aktiv im Mittelfeld – im letzten Drittel fehlen aber weiterhin Ideen. Auch Juventus kommt kaum gefährlich vor das Dortmunder Tor.

18′: Es wird emotional. Mats Hummels verlässt zum letzten Mal als Spieler den Platz des Westfalenstadions. Niklas Süle kommt für ihn und übernimmt die Kapitänsbinde.

15′: Tooor für Juventus Turin! Flanke von der rechten Seite und Andrea Cambiaso kommt vor Waldemar Anton an den Ball. 0:1 trotz Überlegenheit des BVBs.

11′: Die Anfangsphase ist absolviert. Keine nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Der BVB und Juve tasten sich erst vorsichtig ab. Mehr Spielanteile liegen klar bei den Schwarzgelben.

4′: Muss in einem Testspiel nicht sein! Joao Mario foult Adeyemi früh in der Partie hart und sieht zurecht die gelbe Karte.

1′: Anpfiff! Der Ball rollt im Westfalenstadion. Für die Borussia steht der letzte Test vor den kommenden Pflichtspielen an. Welche Erkenntnisse liefert dieses Spiel gegen eine europäische Topmannschaft? Wie präsentiert sich der BVB nach seinem intensiven Trainingslager? Antworten folgen in Kürze…

17:32 Uhr: Schweigeminute für die Borussia-Legende Frank Mill, der unter der Woche im Alter von 67 Jahren verstorben ist.

17.25 Uhr: Das Westfalenstadion ist voll, Stimmung und Wetter sind top, „You’ll never walk alone“ gesungen und die Mannschaften kommen auf den Platz. Gleich geht’s los!

17.12 Uhr: Mats Hummels erhält vor Anpfiff seine Ehrung und wird von der Südtribüne euphorisch beim Warmmach-Programm gefeiert.

16.27 Uhr: Niko Kovac setzt auf seine Top-Besetzung. Die Startelf ist gespickt mit Stammspieler (inkl. einer Vereinslegende) und unterstreicht die Bedeutung dieses Testspiels für den BVB. Besonders positiv: Bensebaini kann nach seinem Trainingsabbruch am Freitag von Beginn an auf dem Platz stehen.

16.19 Uhr: Die BVB-Aufstellung ist da!

Kobel – Ryerson, Anton, Hummels (C), Bensebaini, Svensson – Groß, Sabitzer, Bellingham – Adeyemi, Guirassy

15.22 Uhr: Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin zeigt der BVB live auf seinem YouTube-Kanal.

14.08 Uhr: Eine weitere Verkündung machte der BVB um Jobe Bellingham. Der Neuzugang wird nämlich ab sofort mit der Nummer 7 auflaufen. Dafür musste Abgangskandidat Giovanni Reyna seine Nummer an den 19-Jährigen abgeben.

13.34 Uhr: Es wird ein besonderes Spiel für die Fans: Sie dürfen sich von der Klub-Legende Mats Hummels verabschieden, der auch in der Startelf stehen wird, das hatte der BVB verkündet. Noch ist unklar, wie lange der ehemalige Verteidiger spielen wird. In diesem Sommer hatte der Ex-BVB-Star seine Karriere beendet.

Sonntag, 10. August, 13.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum letzten Testspiel der Vorbereitung von Borussia Dortmund. Es geht gegen Juventus Turin. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.