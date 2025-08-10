Borussia Dortmund – Juventus im Live-Ticker: Trainingsabbrecher in der Startelf

Die kurze, aber dennoch anstrengende Saisonvorbereitung wird abgeschlossen: Borussia Dortmund wird sich mit dem letzten Testspiel gegen Juventus Turin (10. August, 17.30 Uhr) dann voll und ganz auf den Saisonstart vorbereiten. Zum Ende der Vorbereitung soll gegen den italienischen Spitzenklub vor heimischer Kulisse eine ordentliche Vorstellung gezeigt werden.

Bei Borussia Dortmund – Juventus steht aber auch vieles im Zeichen von Mats Hummels. Die BVB-Legende hatte in diesem Sommer seine Karriere beendet, weshalb er sein Abschiedsspiel im Signal-Iduna-Park bekommen wird.

Borussia Dortmund – Juventus Turin im Live-Ticker

Wie wird sich Borussia Dortmund gegen Juventus präsentieren? Welche Experimente wird Niko Kovac ausprobieren? In unserem Live-Ticker gibt es alle wichtigen Infos für dich.

Borussia Dortmund – Juventus -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17:32 Uhr: Schweigeminute für die Borussia-Legende Frank Mill, der unter der Woche im Alter von 67 Jahren verstorben ist.

17.25 Uhr: Das Westfalenstadion ist voll, Stimmung und Wetter sind top, „You’ll never walk alone“ gesungen und die Mannschaften kommen auf den Platz. Gleich geht’s los!

17.12 Uhr: Mats Hummels erhält vor Anpfiff seine Ehrung und wird von der Südtribüne euphorisch beim Warmmach-Programm gefeiert.

16.27 Uhr: Niko Kovac setzt auf seine Top-Besetzung. Die Startelf ist gespickt mit Stammspieler (inkl. einer Vereinslegende) und unterstreicht die Bedeutung dieses Testspiels für den BVB. Besonders positiv: Bensebaini kann nach seinem Trainingsabbruch am Freitag von Beginn an auf dem Platz stehen.

16.19 Uhr: Die BVB-Aufstellung ist da!

Kobel – Ryerson, Anton, Hummels (C), Bensebaini, Svensson – Groß, Sabitzer, Bellingham – Adeyemi, Guirassy

15.22 Uhr: Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin zeigt der BVB live auf seinem YouTube-Kanal.

14.08 Uhr: Eine weitere Verkündung machte der BVB um Jobe Bellingham. Der Neuzugang wird nämlich ab sofort mit der Nummer 7 auflaufen. Dafür musste Abgangskandidat Giovanni Reyna seine Nummer an den 19-Jährigen abgeben.

Mehr Nachrichten für dich:

13.34 Uhr: Es wird ein besonderes Spiel für die Fans: Sie dürfen sich von der Klub-Legende Mats Hummels verabschieden, der auch in der Startelf stehen wird, das hatte der BVB verkündet. Noch ist unklar, wie lange der ehemalige Verteidiger spielen wird. In diesem Sommer hatte der Ex-BVB-Star seine Karriere beendet.

Sonntag, 10. August, 13.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum letzten Testspiel der Vorbereitung von Borussia Dortmund. Es geht gegen Juventus Turin. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.