Borussia Dortmund: BVB-Juwel nimmt emotional Abschied – „Für immer dankbar“

Das Trüffelschwein hat wieder zugeschlagen. Borussia Dortmund hat das nächste Supertalent entdeckt, überzeugt und verpflichtet. Diesmal kommt es aus Belgien, heißt Julien Duranville und soll auf dem Flügel bestenfalls eine Entwicklung hinlegen wie vor ihm Jadon Sancho, Christian Pulisic, Giovanni Reyna und Co.

Bevor der 16-Jährige bei Borussia Dortmund durchstartet, verabschiedet sich Duranville aber von seinem alten Klub. Beim RSC Anderlecht ging er seine allerersten Schritte als Fußballer, spielte nie für einen anderen Verein. Entsprechend emotional wird er bei seinen letzten Worten an den Klub.

Borussia Dortmund: Duranville nimmt emotional Abschied

Sechs Jahre alt war Duranville, als er im jüngsten Jugendteam des Royal Sporting Club mit dem Fußballspielen anfing. Ein logischer Schritt, schließlich war er gerade einmal rund fünf Kilometer von Stadion und Akademie des belgischen Rekordmeisters entfernt geboren worden.

Nach über zehn Jahren im Verein dürfte er die fünf Kilometer zum Nachwuchszentrum in- und auswendig kennen. Nie schnürte der Belgier die Schuhe für einen anderen Verein. Nun ist der Moment gekommen, an dem der RSC Anderlecht zu klein geworden ist für die großen Ambitionen des Mega-Juwels.

„Ich schreibe diese Worte voller Emotionen“

Duranville gilt in Belgien als vielleicht größtes Talent seiner Generation. Als Borussia Dortmund klopfte, war er sofort Feuer und Flamme. Im Sommer scheiterte der Transfer in letzter Minute am Veto des Vereins, jetzt sind sich alle einig geworden. Zeit, Abschied zu nehmen. Der 16-Jährige tut das mit sehr emotionalen Worten.

Unter einem Foto, das ihn als kleinen Jungen im RSC-Trikot vor zwei Pokalen zeigt, schreibt er: „Heute schlage ich ein neues Kapitel auf, doch das alte wird für immer in mir eingebrannt bleiben. Nach zehn wunderbaren Jahren bei meinem Lieblingsklub neigt sich das Abenteuer RSC Anderlecht dem Ende. Ich schreibe diese Worte voller Emotionen.“

Julien Duranville dankt allen, die ihn auf der Reise begleitet haben. Speziell auch den Fans des RSC. Er verspricht: „Ich werde diesem Verein und seinen Unterstützern für immer dankbar sein. Ich bin stolz und fühle mich geehrt, dieses lila-weiße Trikot tragen zu dürfen, und ich werde für immer ein Sportler bleiben. Danke, meine lila Familie.“ Nun will er bei Borussia Dortmund der Publikumsliebling werden, der er in Anderlecht längst war.