Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star vor Rückkehr? ER könnte schon bald wieder in der Bundesliga spielen

Kehrt mit Julian Weigl bald ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund in die Bundesliga zurück?

Erst im vergangenen Winter verließ der Mittelfeldmann Borussia Dortmund und schloss sich Benfica Lissabon an. Ist diese Ehe nun schon wieder vorbei?

Borussia Dortmund: Wechselt Weigl in die Hauptstadt?

Einst galt Weigl beim BVB als großes Talent, spielte er sich nach seinem Wechsel ins Ruhrgebiet schnell in der Startelf fest. Doch spätestens mit der Ankunft von Lucien Favre als Coach zeichnete sich das Ende seiner schwarzgelben Zeit ab.

Ist Weigls Zeit in Lissabon schon wieder vorbei? Foto: imago images/GlobalImagens

Anfang des Jahres wechselte er dann nach Portugal, wollte bei Benfica einen Neuanfang wagen. Doch auch wenn er dort meistens zum Stammpersonal gehörte, scheint es ihn schon wieder weiterzuziehen. Davon berichtet „Sky“.

Sein letztes BVB-Spiel bestritt er in Hoffenheim. Foto: imago images/photoarena/Eisenhuth

Demnach habe sich Weigl Lewandowski-Berater Pinhas Zahavi als neuen Agenten zugelegt, um den Markt zu sondieren. Eine Spur führt dem Bericht zufolge dabei in die deutsche Hauptstadt zur neureichen Hertha.

Der Bundesligist soll durchaus Interesse an Weigl zeigen, da es nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf noch einiges an Verbesserung bedarf.

Jedoch könnte die geforderte Ablösesumme von 20 Millionen Euro für Probleme sorgen. Diese sei den Verantwortlichen der Berliner zu hoch. Benfica ihrerseits würde bei einem Verkauf gerne wieder den ursprünglich an den BVB gezahlten Kaufpreis reinholen.

Option Leihe?

Daher könnte vielleicht eine mögliche Leihe in den Fokus rücken. Hertha müsste keine allzu hohe Summe bezahlen und Lissabon könnte sich Weigls Gehalt sparen. Von einer Einigung seien beide Parteien aber noch weit entfernt.

Weigl war 2015 von 1860 München zu Borussia Dortmund gewechselt. In seiner Anfangszeit gehörte häufig zur ersten Elf. 2017 gewann er mit dem BVB den DFB-Pokal. Danach rutschte er allerdings in der Team-Hierarchie immer weiter ab, was am Ende zu seinem Vereinswechsel führte. (mh)