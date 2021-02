Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell – auf diese Ankündigung wurde beim BVB lange gewartet

Jetzt ist es endlich offiziell! Borussia Dortmund hat nun eine monatelange Spekulation bestätigt.

Nach Ablauf des Transferfensters kann sich Borussia Dortmund doch noch einen Neuzugang sichern. Er soll einen ähnlichen Weg wie Top-Talent Youssoufa Moukoko einschlagen.

Borussia Dortmund schnappt sich Top-Talent von Ajax Amsterdam

Wochenlang wurde über ein Interesse des BVB an Julian Rijkhoff spekuliert. Der 16-jährige Stürmer schien bei seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam mehr als unzufrieden, schlug nach Angaben des „Telegraaf“ vor kurzem ein Angebot für einen Profivertrag aus.

Das ist Julian Rijkhoff:

Geboren am 25. Januar 2005

Schloss sich 2012 der Jugendakademie von Ajax Amsterdam an

Gilt als großes Sturmtalent, Ajax wollte unbedingt mit ihm verlängern

Feierte 2020 sein Debüt in der Niederländischen U15 und erzielte einen Dreierpack

Nun wechselt er zum BVB

Den Unmut des Talents machten sich die Dortmunder zu Nutze und lotsten Rijkhoff ins Ruhrgebiet. Dies bestätigte Lars Ricken, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum des BVB nun gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

„Wir freuen uns, Julian Rijkhoff für Borussia Dortmund gewonnen zu haben“, erklärte Ricken demnach in einem äußerst knappen Statement. Rijkhoff selbst meldete sich nun auch bei Instagram zu Wort, teilte stolz ein Bild mit dem schwarzgelben Trikot.

Er sei stolz, bei diesem großartigen Club unterschrieben zu haben, ließ er seine Follower wissen. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll das Talent einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben und zunächst für die U17 des BVB auflaufen.

Wann dies tatsächlich der Fall sein wird, ist noch ungewiss. Der Spielbetrieb der Junioren-Ligen ruht aktuell wegen der Corona-Pandemie. Bis dahin muss er sich im Training mit seinen neuen Team-Kameraden fit halten.

Neues BVB-Talent mit unfassbarer Quote

Die Hoffnung bei Borussia Dortmund ist groß, sich nach Erling Haaland und Youssoufa Moukoko das nächste große Sturm-Talent an Land gezogen zu haben. Für die U17 von Ajax erzielte er unglaubliche neun Tore, in der Junioren-Nationalmannschaft sieben Treffer in fünf Spielen.

Behält er diese Quote auch beim BVB bei, könnte er rasch einen ähnlichen Weg gehen wie eben Moukoko. Das Ausnahme-Talent brach im Jugendbereich sämtliche Torrekorde, ehe er im vergangenen November sein Profi-Debüt feiern durfte. (mh)