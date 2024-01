Borussia Dortmund: Neues Angebot – Abgang wird immer konkreter

Bei Borussia Dortmund bahnt sich kurz vor Transferschluss noch ein Abgang an und dabei handelt es sich nicht um Giovanni Reyna. U19-Talent Julian Rijkhoff steht offenbar vor einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam.

Die Niederländer buhlen schon länger um das Offensiv-Talent und haben laut Medienberichten jetzt noch einmal ein verbessertes Angebot abgegeben. Der 19-Jährige wird Borussia Dortmund wohl noch in diesem Winter verlassen.

Borussia Dortmund: Rijkhoff vor Rückkehr nach Amsterdam

Der Abgang von Julian Rijkhoff wird offenbar immer konkreter. Ajax Amsterdam soll laut übereinstimmenden Berichten von Sky und dem niederländischen „Telegraaf“ ein verbessertes Angebot für den 19-Jährigen vorgelegt haben.

Demnach bietet der niederländische Rekordmeister jetzt eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro plus Boni. Zusätzlich soll Borussia Dortmund eine Weiterverkaufsbeteiligung erhalten, heißt es.

Rijkhoff stand am vergangenen Wochenende gegen den SC Paderborn zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Der Niederländer ist sonst unangefochtener Stammspieler, erzielte in der A-Jugend-Bundesliga bislang sieben Treffer in acht Spielen.

Rijkhoff bleibt Durchbruch beim BVB verwehrt

Im Januar 2021 wechselte Rijkhoff für 130.000 Euro von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund. Von Beginn an zählte er in Dortmunds U19 zu den herausragenden Spielern. In 81 Einsätzen für den BVB erzielte er 65 Tore. Der Sprung zu den Profis blieb dem Niederländer bislang aber verwehrt.

Zu Beginn der Saison durfte er sich bei der U23 in der 3. Liga probieren, wurde aber nach einigen Wochen wieder in die U19 zurückversetzt. Es fehle dem 19-Jährigen an Physis, hieß es damals. Beim BVB traut man ihm den Sprung in den Profibereich noch nicht zu. Rijkhoff selbst soll aber davon überzeugt sein, schon bereit für den nächsten Schritt zu sein. Bei Ajax Amsterdam könnte er diesen Schritt nun gehen.