Borussia Dortmund: Trainer-Knall? Plötzlich taucht der Name Nagelsmann wieder auf

Aktuell läuft es wieder bei Borussia Dortmund: Der BVB ist in der Bundesliga auf Kurs, hat zwei Siege in Folge eingefahren und steht auf einem Champions-League-Platz. Geht die Saison so weiter, dürfte Trainer Edin Terzic auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie sitzen.

Erreicht Borussia Dortmund seine Ziele nicht, könnte auch der Trainerstuhl von Terzic wackeln. Für diesen Fall werden nun sogar schon die ersten Namen genannt: Mit dabei ist auch ausgerechnet Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Borussia Dortmund: Nagelsmann wieder ein Thema?

Zieht der BVB am Mittwoch (13. März) ins Viertelfinale der Champions League ein und qualifiziert sich am Ende der Saison erneut für die Königsklasse, dürfte es bei Borussia Dortmund keine großen Diskussionen um Trainer Edin Terzic geben. Es ist davon auszugehen, dass er in diesem Szenario weitermachen darf.

+++ Borussia Dortmund schaut besorgt zu: Reyna droht nächste Katastrophe +++

Kritisch wird es erst dann, wenn der BVB seine Ziele verpasst. Der Vorsprung auf RB Leipzig (Platz fünf) beträgt in der Bundesliga lediglich einen Zähler, das Rennen um die Champions-League-Plätze ist extrem eng – und damit bleibt es bis zum Saisonende spannend.

Nach Informationen von Sky hat Borussia Dortmund für den Fall der Fälle auch schon ein paar Kandidaten im Kopf. Für die größte Überraschung dürfte dabei Julian Nagelsmann sorgen. Der Bundestrainer soll erneut auf der Liste des BVB stehen, berichtet der Pay-TV-Sender.

Schon in der Vergangenheit war der BVB mehrfach an Nagelsmann dran, zu einem Engagement kam es aber nie. Nun soll der frühere Bayern-Coach wieder ein Thema sein. Nagelsmann ist aktuell Bundestrainer, sein Vertrag geht aber nur bis nach der EM 2024. Nach Sky-Infos will er schon vor der Europameisterschaft eine Entscheidung über seine Zukunft treffen, um etwaige Spekulationen während des Turniers zu vermeiden.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch Sahin ein Kandidat

Neben Nagelsmann wird im Übrigen ein weiterer Kandidat genannt und der dürfte für alle recht plausibel sein: Nuri Sahin. Der Ex-BVB-Spieler kam im Winter als Co-Trainer zu Borussia Dortmund, ist also nah dran an der Mannschaft und wird von den Verantwortlichen sehr geschätzt. Zuletzt arbeitete er schon zwei Jahre als Cheftrainer bei Antalyaspor.