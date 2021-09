Borussia Dortmund: Bittere Nachricht! BVB muss auf nächsten Star verzichten

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bittere Neuigkeiten für Borussia Dortmund!

Borussia Dortmund muss auf einen weiteren Profi verzichten. Das gab BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz bekannt.

Borussia Dortmund: Bitterer Rückschlag!

„Er hat eine Muskelverletzung und wird eine gewisse Zeit fehlen“, erklärte Rose. Die Rede ist von Julian Brandt, der beim 2:1-Sieg der Dortmunder am Mittwoch in der Champions League bei Besiktas Istanbul nach der ersten Hälfte ausgewechselt wurde.

Borussia Dortmund muss auf den nächsten Star verzichten. Foto: imago images/Eibner

Rose geht davon aus, dass er bis zu zwei Wochen ohne den Offensivspieler planen muss. Dabei war Brandt gerade erst in Fahrt gekommen.

Nach dem Ausfall von Thorgan Hazard war der deutsche Nationalspieler in die Startelf gerückt und zeigte gegen seinen Ex-Klub Leverkusen am vergangenen Wochenende eine gute Leistung. Brandt erzielte sogar den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Borussia Dortmund: Nächster verletzter BVB-Star

Dafür könnte im Gegenzug Hazard nach seiner Sprunggelenks-Verletzung in den Kader zurückkehren. Doch Rose will erst das Abschlusstraining am Samstag abwarten. „Wir müssen schauen, ob es für Sonntag reicht.“

Borussia Dortmund muss die nächste Zeit ohne Julian Brandt auskommen. Foto: picture alliance/dpa | David Inderlied

Bei Mats Hummels ist Rose nach dessen auskurierten Patellasehnen-Problemen zuversichtlich, dass der Abwehrchef dabei ist. „Wir haben einen guten Kader und werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken“, sagte der Trainer.

Nach dem 4:3-Erfolg in Leverkusen will der BVB jetzt nachlegen und gegen Union Berlin am Sonntag (19. September/ 17:30 Uhr) eine Siegesserie starten.

