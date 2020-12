Verlässt Julian Brandt den BVB in Richtung England?

Borussia Dortmund: Flüchtet dieser BVB-Nationalspieler in die Premier League?

Am 01. Januar öffnet das Transferfenster, doch schon jetzt gehen die wilden Transfergerüchte los – auch rund um Borussia Dortmund.

In England fällt dieser Tage nämlich der Name Julian Brandt – in der Premier League soll der Kicker von Borussia Dortmund im Gespräch sein.

Borussia Dortmund: Zieht es Brandt zum FC Arsenal?

Wie das englische Portal „The Athletic“ berichtet, soll der FC Arsenal Interesse an Julian Brandt haben. Die „Gunners“ wollen den BVB-Kicker demnach verpflichten. Laut dem deutschen Portal „Fußballtransfers“ soll das Interesse von Arsenal sogar sehr konkret sein.

Julian Brandt findet beim BVB seine Form nicht. Foto: imago images/MIS

Der FC Arsenal steckt aktuell in einer tiefen Krise. Nach 15 Spieltagen liegt die Truppe von Trainer Mikel Arteta lediglich auf Rang 15. Am Boxing Day gelang allerdings immerhin ein Befreiungsschlag im Derby gegen den FC Chelsea. Dennoch steht fest: Der FC Arsenal benötigt dringend Verstärkung.

Auch für Julian Brandt läuft es in diesem Jahr nicht wirklich optimal. Seit seinem Wechsel zum BVB (2019) warten die Verantwortlichen beim BVB darauf, dass er den nächsten Schritt macht. Die Leistungsexplosion beim 24-Jährigen lässt aber auf sich warten, seinen Platz in Dortmund hat Brandt noch nicht wirklich gefunden.

Eine Luftveränderung könnte für Julian Brandt also eine Option sein, allerdings müsste er im nächsten Jahr dann wohl auf den internationalen Wettbewerb verzichten. Es sei denn, die „Gunners“ starten eine riesige Aufholjagd.

Wintertransfer? Unrealistisch!

In London würde Julian Brandt auf den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno treffen. Zudem spielen im Norden der Hauptstadt auch zahlreiche Ex-Bundesliga-Profis wie Pierre-Emerick Aubameyang und Granit Xhaka.

Ein Transfer im Winter scheint nicht realistisch. Borussia Dortmund möchte den Kader zusammenhalten, nur bei entsprechendem Ersatz wäre der BVB möglichweise verhandlungsbereit. (fs)