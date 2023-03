Borussia Dortmund: Nicht nur Brandt! BVB droht nächster bitterer Ausfall für Derby

Das Aus von Borussia Dortmund im Champions League gegen den FC Chelsea (07. März) könnte den BVB wohl möglich noch teurer zu stehen kommen, als es bislang vermutet worden war. Bereits nach drei Minuten musste Leistungsträger Julian Brandt verletzt ausgewechselt werden.

Nun herrscht bittere Gewissheit beim Offensivspieler. Der Nationalspieler wird Borussia Dortmund eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Sorgen gibt es ebenfalls bei Kapitän Marco Reus. Auch er droht für das Revierderby auszufallen.

Borussia Dortmund: Brandt fällt lange aus

Wie der BVB am Donnerstagvormittag (09. März) offiziell bestätigt hat, wird Julian Brandt den Schwarzgelben in den kommenden Wochen ausfallen. Den Angaben des Klubs zufolge hat sich der Offensivspieler in der Partie gegen den FC Chelsea einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Dieser wird zumindest mal einen Einsatz in den Spielen gegen den FC Schalke am kommenden Wochenende (11. März) sowie im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18. März) nicht möglich machen. Ob Brandt an der Länderspielreise der deutschen Nationalmannschaft Ende März teilnehmen kann, ist noch unklar. Immerhin: Im Top-Spiel gegen den FC Bayern (01. April) könnte Brandt wieder ein Teil des Teams von Trainer Edin Terzic sein.

Für Brandt persönlich kommt die Verletzung gerade zur Unzeit. In den vergangenen Wochen schaffte es der 26-Jährige zum nahezu ersten Mal in seiner Zeit bei den Schwarzgelben, sich unverzichtbar zu machen. Mit starken Leistungen besonders im Februar (Vier Tore in vier Spielen) hatte Brandt einen großen Anteil an der Siegesserie seines Teams und war zum ersten Mal seit Längerem überzeugender Stammspieler beim BVB. Nun bremst ihn die Verletzung vorerst aus.

Borussia Dortmund: Auch Reus-Ausfall droht

Für den BVB könnte es allerdings noch dicker kommen. Wie „Sky“ nun berichtet, ist es fraglich, ob Marco Reus beim Spiel gegen die Schalker auf dem Platz stehen kann. Den Kapitän der Dortmunder soll ein grippaler Infekt plagen. Dem Bericht zufolge habe Reus schon gegen den FC Chelsea leicht angeschlagen gespielt.

Der Klub hofft allerdings darauf, dass sie ihren Offensivspieler noch rechtzeitig fit bekommen. Dieses Vorhaben wird allerdings wohl ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach dem Ausfall von Brandt wäre ein Verzicht auf den Kapitän die nächste Hiobsbotschaft für Edin Terzic.

Verletzungen kommen zur Unzeit für Borussia Dortmund

Die Verletzung von Julian Brandt und der Infekt von Reus kommen gerade jetzt zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem Champions-League-Spiel stehen mit den Partien gegen den Reviernachbarn aus Gelsenkirchen, Köln und Bayern drei enorm wichtige Spiele in der Bundesliga an. Nach dem Spiel beim Rekordmeister geht es für die Schwarzgelben im DFB-Pokal-Viertelfinale nach Leipzig.

Edin Terzic muss seine Mannschaft nun erneut umbauen. Mit ein bisschen Glück kann der Übungsleiter zwar schon im Derby wieder auf Karim Adeyemi zählen, der Ausfall von Brandt und eventuell Reus wird ihn allerdings dennoch vor eine neue Herausforderung stellen. Das Chelsea-Spiel hat gezeigt, wie wichtig Brandt für das Spiel des BVB ist. Sein Fehlen machte sich deutlich bemerkbar. Auch Marco Reus zeigte sich in den vergangenen Partien in beeindruckender Form und erzielte in den vergangenen fünf Bundesligaspielen zwei Tore und drei Vorlagen.

Nun wird sich Terzic etwas einfallen lassen müssen. Mit Adeyemi, Bynoe-Gittens, Reyna und Malen hat der Trainer der Schwarzgelben einige Optionen. Für Julien Duranville wird ein Einsatz nach seiner Verletzung vermutlich noch zu früh kommen.