Borussia Dortmund: Stars von dieser neuen BVB-Stärke überrascht – „War auch mal anders“

Sechs Siege aus sechs Spielen: Nur die wenigsten hätten mit so einem starken Start von Borussia Dortmund ins Jahr 2023 gerechnet. Die Erfolge sorgen bei den Schwarzgelben für ordentlich Selbstvertrauen.

Doch warum läuft es aktuell bei Borussia Dortmund so gut? Selbst die BVB-Stars sind von ihrer plötzlichen neuen Stärke überrascht.

Borussia Dortmund im Aufschwung

Aktuell gehört Julian Brandt zu den leistungsstärksten Profis im Kader von Borussia Dortmund. Das stellte der Mittelfeldspieler beim 2:0-Sieg gegen Werder Bremen einmal mehr unter Beweis.

Der Nationalspieler erklärte nach dem Bremen-Spiel die persönlichen Gründe für die positive Entwicklung, auf die man in Dortmund lange warten musste und die neue Stärke im Team. „Wir haben seit Winter eigentlich alle Mann an Bord und können immer wieder mit sehr, sehr guten Spielern nachschießen. Das war auch mal anders“, erklärte Brandt.

Das war auch am Samstag zu sehen, als erneut ein Joker für die BVB-Führung sorgte: Jamie Bynoe-Gittens war es, der das 1:0 erzielte, ehe Brandt in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte. „Wenn wir momentan in Führung gehen, ist es für den Gegner sehr schwer dafür zu sorgen, dass wir dann noch das Spiel verlieren“, so Brandt. Und: „Ich finde, wir befassen uns nicht mehr mit negativen Dingen. Wir machen einfach immer weiter.“

„Da müssen wir halt etwas vorsichtig sein“

Während Brandt von Seiten mit Lob überschüttet wird, drückt der 26-Jährige, der in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund immer wieder in der Kritik stand, auf die Bremse. Dabei verweist der Youngster auf seinen Cheftrainer Edin Terzic.

„Edin hat das auch schon mal in einer Pressekonferenz gesagt: Wir müssen uns jetzt nicht besser machen, als wir sind. Wir sind nicht die beste Mannschaft der Welt. Da müssen wir halt etwas vorsichtig sein“, meinte Brandt, gestand nach manch schwierigem Jahr beim BVB aber auch: „Ich bin extrem froh, dass ich das momentan erlebe. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Beständigkeit reinkriegen und eine Selbstverständlichkeit.“

Nach der Bundesliga und dem DFB-Pokal ist jetzt die Champions League für den BVB angesagt. Am Mittwoch (15. Februar, 21 Uhr) soll die Siegesserie gegen den FC Chelsea fortgesetzt werden.