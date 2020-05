Borussia Dortmund: Jürgen Klopp spricht über entscheidenden Unterschied zur englischen Liga – „Man wird neidisch...“

Dortmund. In der Bundesliga ist einiges anders als in der englischen Premier League, nicht nur fussballerisch. Gerade in der aktuellen Corona-Krise macht Borussia Dortmunds Ex-Trainer Jürgen Klopp einen entscheidenden Unterschied aus.

Der Liverpool-Coach ist sogar neidisch auf die Bundesliga.

Borussia Dortmund: Darum beneidet Klopp die Bundesliga

„Man wird neidisch, wenn man sieht und hört, wie in Deutschland trainiert wird, wann angefangen wurde und seit wann die Spieler zumindest in Zweiergruppen trainieren dürfen“, gibt Klopp im BVB-Podcast zu. „Es ist menschlich, dann zu denken: Das wäre jetzt schön.“

Die Regeln in England seien noch strikter als in Deutschland. „Wir sind noch im richtigen Lockdown. Deshalb sitzen wir bei sensationellem Wetter, was ja nicht normal für England ist, zu Hause“, so Klopp. An Training auf dem Platz sei noch nicht zu denken. Stattdessen hielten sich seine Spieler alleine zuhause fit.

Über Whatsapp stachelten sich die Mitspieler aber gegenseitig an. „Wir haben da gemeinsame Challenges, bei denen sich die Jungs selbst fordern. Da ist schon ziemlich viel Betrieb. Man merkt, dass wir uns vermissen.“ In England konferieren die Klubs noch an diesem Freitag, um einen Plan für die restliche Premier-League-Saison zu finden.

Für die Bundesliga wird ein solcher Plan nicht vor dem 6. Mai erwartet. Die DFL hat zwar schon ein Konzept vorgestellt und sich für die weitere Austragung in Form von Geisterspielen stark gemacht. Die Politik muss aber noch grünes Licht geben. Bis dahin gilt bei den deutschen Klubs weiterhin: Mannschaftstraining darf nur unter strengen Sicherheitsauflagen stattfinden. Eine massive Einschränkung, von der Jürgen Klopp wohl erstmal nur träumen darf. (the)