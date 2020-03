Borussia Dortmund: Irre Story! BVB machte Klopp ein Angebot – dessen Reaktion: „Ist das euer Ernst?“

Bei Borussia Dortmund wurde Jürgen Klopp von 2008 bis 2015 zur Clublegende. Anschließend gelang ihm ähnliches beim FC Liverpool. Dort berichtete der Trainer nun von einem BVB-Angebot und seiner irren Reaktion.

An die Zeit unmittelbar vor Jürgen Klopps Start bei Borussia Dortmund erinnern die BVB-Fans sich nur ungerne. Jahrelang dümpelten die Schwarzgelben zwischen Abstiegszone und grauem Liga-Mittelfeld herum.

Borussia Dortmund: Klopp verrät Details von BVB-Angebot

So auch in der Saison 2007/08, die Borussia Dortmund auf dem 13. Platz beendete. Am Ende dieser Spielzeit trennte der BVB sich von Trainer Thomas Doll und hatte einen ganz bestimmten Nachfolger im Visier: Jürgen Klopp.

„Ich war selbst überrascht, wie viele Teams mich damals verpflichten wollten“, sagt Klopp im Gespräch mit „Sky Sports Football“. In der ersten Jahreshälfte 2008 hatte Klopp noch bei Mainz als Trainer unter Vertrag gestanden.

„Ich hatte zunächst mit keinen Teams verhandelt, weil ich immer gesagt habe: Ich bleibe bei Mainz, wenn wir aufsteigen“, so Klopp: „Am letzten Spieltag haben wir dann den Aufstieg nicht geschafft. Dann gab es für mich in Mainz eine Abschiedsfeier, und am nächsten Morgen schaute ich auf mein Handy. 15 bis 20 Vereine hatten sich bei mir gemeldet.“

Auch beim FC Liverpool baute Jürgen Klopp sich bereits ein Denkmal. Im vergangenen Jahr gewann er die Champions, und in diesem Jahr stürmt er unaufhaltsam zur Meisterschaft. Foto: imago images/Sportimage

„Meine favorisierte Option war Borussia Dortmund“

Klopp erzählt über die damalige Situation: „Meine favorisierte Option war damals Borussia Dortmund. Wirklich. Wegen des Stadions, der Fans, der Tradition und der Größe des Vereins.“

Und weiter: „Dann hat der BVB mir ein Angebot unterbreitet, und das war weniger als das, was ich in Mainz in der 2. Liga verdient hatte. Ich hatte den Dortmundern gesagt: Ich möchte wirklich gerne kommen, und es geht in erster Linie nicht ums Geld. Aber Leute: Ist das euer Ernst?“

+++ Borussia Dortmund: Sancho-Rache? ManCity baggert an BVB-Juwel – mit dieser fragwürdigen Masche +++

Für Klopp und den BVB nahm das Ganze dennoch ein versöhnliches Ende. Klopp: „Dann hat mein Berater den Arbeitsvertrag aus Mainz rausgeholt, und die BVB-Verantwortlichen staunten. Dann wurde das Angebot leicht korrigiert, und ich habe unterschrieben. Und das war die beste Entscheidung. Ich habe meine Zeit dort vom ersten bis zum letzten Tag genossen.“

Mit dem BVB holte Jürgen Klopp 2011 und 2012 die Meisterschale. Foto: imago/Laci Perenyi

„Das war mir damals nicht bewusst“

Klopp verriet zudem, in welcher kritischen Lage der BVB sich damals befand. „Borussia Dortmund war damals in einer wirklich schwierigen Situation. Und das war mir in dieser Dimension damals nicht bewusst. Ich wusste zwar, dass die Dortmunder in den Jahren davor finanzielle Probleme hatten. Aber ich dachte, dass sie das alles geklärt hätten.“

+++ BVB-Hammer! Borussia Dortmund mit Mega-Juwel einig – Rekord-Ablöse steht bevor +++

Klopp weiter: „Ich dachte, ich komme zu einem großen Club. Wie schlimm es wirklich war, wurde mir dann erst bewusst. Ich bin in Dortmund angekommen und meinte: Wir bräuchten Spieler auf dieser und jener Position. Und dann meinten die Dortmunder: Wir haben dieses Budget zur Verfügung. Da musste ich erst mal schlucken. Also haben wir nicht auf teure Stars gesetzt, sondern auf junge Talente.“

Dieses Rezept ging auf. In den Folgejahren gewann Klopp mit Borussia Dortmund zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und erreichte 2013 das Finale der Champions League. (dhe)