Borussia Dortmund: Klopp enthüllt „großen Fehler“ – diesen Top-Star wollte er zum BVB lotsen

Jürgen Klopp steht wie kein anderer für die erfolgreiche Zeit von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Nachdem er den Klub 2008 übernommen hat, führte er den BVB zu zwei deutschen Meisterschaften, einem Pokalsieg, diversen DFB-Pokalfinals und ins Champions-League-Finale 2013.

Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund kommen immer wieder Details über seine Zeit beim Klub aus dem Ruhrgebiet ans Licht. Diverse Male sprach der Fanliebling über Spieler, welcher er gerne für den BVB verpflichtet hätte. Nun hat er bestätigt, dass die Dortmunder 2013 einen Spieler verpflichten wollten, welcher heute ein absoluter Top-Star ist. Die Rede ist von Heung-min Son.

Borussia Dortmund wollte Son verpflichten

Am 15. Spieltag stand für den FC Liverpool die Partie gegen Tottenham Hotspur auf dem Programm. Nach dem 2:1-Sieg aus Sicht der Reds äußerte sich Jürgen Klopp gegenüber dem südkoreanischen Fernsehsender „KBS“ zu Heung-min Son. Dabei verriet der Coach ein spannendes Detail.

„Einer der größten Fehler in meinem Leben war es, dass ich ihn nicht verpflichtet habe. Er ist ein herausragender Spieler. Ein Weltklassespieler und einer der besten Stürmer der Welt“, schwärmt der ehemalige BVB-Coach vom Südkoreaner. Damit spielt Klopp höchstwahrscheinlich auf den Sommer 2013 an, in welchem er die Möglichkeit hatte Son zu verpflichten.

Son zog Leverkusen Borussia Dortmund vor

Anstatt zum BVB wechselte Son für 12,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. In einem Interview verriet der Südkoreaner sogar selbst einmal, dass die Dortmunder Interesse an ihm hatten. „Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Leverkusen und Dortmund wollten mich. Beide Mannschaften spielen in der Champions League, aber ich dachte, Dortmund würde mehr Rotation einsetzen als Leverkusen. Deshalb habe ich Leverkusen Dortmund vorgezogen“, so Son selbst.

In seinen Spielen gegen die Borussen entwickelte sich Son im Verlauf der Jahre immer mehr zum BVB-Schreck. Sowohl mit dem HSV als auch mit Bayer Leverkusen und Tottenham traf der Südkoreaner regelmäßig gegen den Klub aus dem Ruhrgebiet. 2015 wechselte der Son dann für 30 Millionen Euro zu Tottenham. Dort spielt der 30-Jährige, dessen Marktwert laut „Transfermarkt“ immer noch 70 Millionen Euro beträgt, bis heute.