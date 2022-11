Borussia Dortmund: Schon im Januar! Klopp will DIESEN BVB-Star

In wenigen Wochen öffnet das Wintertransferfenster. Auch Borussia Dortmund kann die Zeit dann nutzen, um neue Spieler zu verpflichten und Ersatzspieler zu verkaufen. Doch auch wichtige Bausteine könnten in der schwarz-gelben Mannschaft könnten Terzic wegbrechen.

Einer dieser Bausteine ist Youssoufa Moukoko. Der Stürmer könnte Borussia Dortmund bereits im Winter verlassen. Es soll sogar schon einen Interessenten geben.

Borussia Dortmund: Klopp will Moukoko

Wie der Sportjournalist Ekrem Konur berichtet, soll Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool großes Interesse an einer Verpflichtung von Youssoufa Moukoko haben. Doch das ist noch nicht alles: Der ehemalige BVB-Coach will den 17-Jährigen dem Bericht zufolge schon im Winter verpflichten.

Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des deutschen Nationalspielers bei 30 Millionen Euro. Für Klopp könnte ein Transfer allerdings dennoch zum Schnäppchen werden. Der Grund: Der Vertrag des 17-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Sollte der Stürmer den Vertrag nicht verlängern, wäre der Winter die letzte Möglichkeit für den BVB nochmal eine Ablöse mit dem Talent zu erzielen.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Moukoko?

Bislang scheiterten die Versuche der BVB-Verantwortlichen den Vertrag mit dem Stürmer zu verlängern. Zuletzt meinte er allerdings in einem Interview mit „Sport1“: „Ich bin hier seit sieben Jahren. Ich habe das Vertrauen von Edin und kenne das Umfeld sehr gut. Ich fühle mich wirklich wohl hier“. Für viele Fans war das ein Anzeichen auf eine mögliche Vertragsverlängerung. Ob der Stürmer allerdings auch über 2023 hinaus beim BVB bleibt, bleibt allerdings abzuwarten.

In der aktuellen Saison kommt Youssoufa Moukoko in 21 Spielen auf sechs Tore und sechs Vorlagen. Seine guten Leistungen sollen nun sogar Bundestrainer Hansi Flick überzeugt haben. Der Nachfolger von Jogi Löw will den 17-Jährigen laut Informationen von „Sport1“ mit zur WM 2022 nehmen.