Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp: Präsidentschaftskandidat wirbt mit irrem Versprechen

Jürgen Klopp ist einer der begehrtesten Trainer der Welt. Zunächst machte er aus Borussia Dortmund eine der besten deutschen Mannschaften. Nach seiner Zeit in Deutschland zog es ihn weiter zum FC Liverpool.

Dort gewann er erst die Champions League und dann die erste Meisterschaft für die „Reds“ seit über 30 Jahren. Nun träumt auch ein weiterer Verein davon, mit dem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.

Borussia Dortmund: Ex-Coach Klopp bei Barcelona hoch im Kurs

Beim FC Barcelona stehen turbulente Zeiten an. Die 2:8-Klatsche gegen den FC Bayern München brachte den Stein endgültig ins Rollen. Ein Umbruch im Kader scheint seitdem unausweichlich. Einen neuen Trainer hat der Verein bereits vorgestellt.

Am Dienstag kam dann auch noch die Hammer-Meldung dazu, dass Superstar Lionel Messi den Verein verlassen wolle. Der Argentinier habe sich nach Gesprächen mit Neu-Trainer Ronald Koeman dazu entschieden, dem Verein nach über 20 Jahren den Rücken zu kehren.

Schon 2015 bewarb sich Farre um das Amt des Präsidenten. Foto: imago images / Marca

Zu allem Überfluss stehen im kommenden Jahr bei den „Blaugrana“ auch noch Präsidentschaftswahlen ins Haus. Fest steht bisher, dass es einen neuen Boss geben wird, weil der aktuelle Präsident Josep Maria Bartomeu nach zwei Amtszeiten abdanken muss.

------------------

Das ist Jürgen Klopp:

Geboren am 16. Juni 1967

Als Spieler unter Anderem für den 1. FC Pfortzheim, RW Frankfurt und den 1. FSV Mainz 05 aktiv

Nach seiner Spielerkarriere begann er umgehend als Trainer bei den Mainzern

Mit Klopp gelang der erste Bundesligaaufstieg der Geschichte

Anschließend wurde er mit dem BVB zwei Mal Meister und einmal den DFB-Pokal

2015 übernahm der den FC Liverpool

Führte den Klub zum Champions-League-Titel und zur ersten Meisterschaft nach 30 Jahren

-----------------

Einer der Bewerber auf das Amt ist auch Jordi Farre. Der macht bereits kräftig Werbung für sich und setzt dabei auch auf den Namen Jürgen Klopp. Farre würde den 53-Jährigen nur zu gerne ins Camp Nou holen, um Barcelona wieder erfolgreich machen zu können.

„Natürlich haben wir unseren Fahrplan. Wir hatten bereits mehrere Gespräche mit Jürgen Klopp geführt, denn es scheint so, dass Barcelona einen solchen Trainer braucht“, stellte der Präsidentschaftskandidat unmissverständlich klar.

+++ Borussia Dortmund: Vor der Länderspielpause – DIESE Sorge hat der BVB +++

Jedoch hat die Sache einen Haken. Klopp hat in Liverpool noch einen Vertrag bis 2024. Der Verein liegt ihm nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren zu Füßen. Es scheint mehr als unwahrscheinlich, das Klopp die Anfield Road vorzeitig verlassen würde.

Weitere Konkurrenten für Ferra

Wie Farre mit dem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund setzen auch zwei weitere Mitbewerber auf namenhafte Trainer. Victor Font sähe gerne Barca-Legende Xavi auf dem Trainerstuhl der Katalanen, während Joan Laporta gerne Pep Guardiola zurückholen würde.

------------

Alle Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Jadon Sancho mit trauriger Beichte: „Ich war ganz schön enttäuscht“

Borussia Dortmund: Hat Mario Götze endlich einen Club gefunden?

Borussia Dortmund: BVB-Fans eskalieren – wegen DIESER Haaland-Aussage

------------

Vor dem FC Barcelona stehen so oder so schwere Zeiten. Die Versprechungen zukünftiger Präsidenten dürften den Fans aktuell sowieso egal sein. Sie stehen nach der Ankündigung, dass Lionel Messi den Verein verlassen will unter Schock (Hier alle Hintergründe >>). (mh)