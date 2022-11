Borussia Dortmund: Der neue Bellingham? BVB mit Interesse an England-Juwel

Im kommenden Sommer könnte Jude Bellingham Borussia Dortmund verlassen. Ein Abgang des Engländers wäre nicht nur aufgrund seiner Qualitäten auf dem Platz, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeiten als Anführer ein herber Verlust für den BVB.

Damit die Verantwortlichen zumindest die sportliche Komponente in der kommenden Spielzeit ersetzt bekommen, sind sie derweil auf der Suche nach neuen möglichen Mittelfeldspielern. Ein Blick richtet sich dabei erneut nach England.

Borussia Dortmund mit Interesse an Tyler Morton

Wie „The Sun“ berichtet, soll der BVB Interesse an Tyler Morton von den Blackburn Rovers haben. Der 20-Jährige, der vom FC Liverpool an den Championship-Klub ausgeliehen ist, ist ebenso wie Bellingham im zentralen Mittelfeld beheimatet. Beim Klopp-Klub besitzt der Engländer allerdings noch einen Vertrag bis 2025.

Aufgrund seines langfristigen Arbeitspapiers in England könnte es deshalb für den BVB schwierig werden, Morton für eine erschwingliche Ablösesumme zu verpflichten. Aus diesem Grund wird bereits spekuliert, dass die Dortmunder mit Liverpool einen Tauschdeal aushandeln könnten, in welchem Jude Bellingham mit Morton verrechnet wird. Da die Reds Bellingham gerne in ihren Reihen hätten, könnte ein solches Geschäft für beide Parteien tatsächlich Sinn ergeben.

Borussia Dortmund: Wer wird der Bellingham-Nachfolger?

Tyler Morton wurde im vergangenen Sommer aus der U21 vom FC Liverpool an die Blackburn Rovers ausgeliehen. Dort kommt der 20-Jährige in 22 Spielen bislang auf zwei Torvorlagen. Laut „Transfermarkt“ besitzt der junge Engländer einen Marktwert von fünf Millionen Euro. Aufgrund des Talents des Spielers und seinem langfristigen Vertrag würde Morton allerdings mit Sicherheit weit über fünf Millionen Euro kosten.

Die BVB-Verantwortlichen sind derweil weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz für Bellingham, falls der Mittelfeldspieler den Klub im kommenden Sommer verlässt. Aufgrund der wahrscheinlichen Ablösesumme von um die 150 Millionen Euro, dürfte sich den Borussen aller Voraussicht nach viele Türen mit potenziellen Mittelfeldspielern auftun.