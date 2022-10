Borussia Dortmund: Bellingham-Treffen mit Guardiola? Video enthüllt pikantes Gespräch

Am fünften Spieltag der diesjährigen Saison in der Champions-League-Gruppenphase traf Borussia Dortmund bekanntlich auf Manchester City. Nach einer engagierten Leistung konnten sich die 81.000 Fans im Stadion nicht nur über ein gerechtes Unentschieden, sondern auch über den Einzug ins Achtelfinale freuen.

Nach dem Spiel feierte die Mannschaft mit den Fans. Als es das Team in schwarz und gelb dann langsam in die Kabine zog ereignete sich etwas, was vielen Fans von Borussia Dortmund gar nicht gefallen dürfte. Es geht um ein Treffen von Jude Bellingham mit Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Traf sich Bellingham nach dem Spiel mit Guardiola?

In den sozialen Netzwerken macht derzeit ein Video die Runde, welches die BVB-Fans beunruhigen dürfte. Als die Spieler nach der Partie in die Kabine gingen, schlenderte auch Jude Bellingham in Richtung des schwarz-gelben Tunnels, bis er plötzlich aufgehalten wurde. Ein Video auf TikTok zeigt, wie City-Offensivmann Jack Grealish aus der Kabine nochmal auf den Rasen kommt und sofort suchend auf Bellingham zuläuft. Dieser bleibt wiederrum stehen und unterhält sich kurz mit seinem Teamkollegen der englischen Nationalmannschaft. So weit, so ungewöhnlich.

Viele Fans und Medien wollen allerdings gehört haben, was Grealish Bellingham da zugeflüstert hat: „Pep wants to see you inside“ (Dt: Pep will dich drinnen sehen). Der Engländer des BVB quittierte die Ansage des Offensivspielers mit einem leichten Nicken und bewegte sich umgehend in die Katakomben des Stadions. Ob Grealish den Dortmunder allerdings wirklich aufgefordert hat sich mit Pep zu treffen und ob es wirklich zu einem Treffen zwischen Bellingham und dem spanischen Trainer kam, bleibt offen.

Borussia Dortmund: Bellingham ist ein gefragter Mann

Bereits seit Monaten ranken sich die Gerüchte darum, wann Bellingham den BVB verlassen wird. Zwar besitzt der Engländer noch einen Vertrag bis 2025, es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass er diesen auch erfüllt. In der aktuellen Saison kommt der 19-Jährige in 18 Spielen bereits auf acht Tore und drei Torvorlagen. Doch nicht nur mit seinen Treffen, sondern auch mit seinen Qualitäten als Leader machte Bellingham schon lange auf sich aufmerksam. Das sieht auch Pep Guardiola so. „Es sind nicht nur seine Tore, sondern das Gesamtpaket ist top. Er spielt bereits mit 19 für England. Wir kennen seine Qualitäten“, meinte der spanische Trainer vor dem Champions-League-Spiel gegen den BVB.

Aus diesem Grund sollen neben Manchester City auch Manchester United, der FC Chelsea, Liverpool und Real Madrid den 19-Jährigen verpflichten wollen. Zuletzt berichtete der Sportjournalist Fabrizio Romano, dass der junge Engländer der teuerste Mittelfeldspieler in der Geschichte des Fußballs werden könnte. Der bisher teuerste Mittelfeldspieler ist Paul Pogba mit einer Ablöse von 105 Millionen Euro, welche Manchester United 2016 an Juventus Turin überwiesen hat. Bellingham könnte dem BVB mit einem Transfer also ordentlich Geld einspielen – vielleicht ja auch mit einem Wechsel zu Manchester City.