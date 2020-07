Borussia Dortmund: Griff der BVB im Poker um Bellingham zu DIESEN ungewöhnlichen Mitteln?

Dortmund. Hat Borussia Dortmund im Kampf um Jude Bellingham etwa zu unschlagbaren Waffen gegriffen?

Der BVB musste sich in den vergangenen Monaten gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen, um das Mittelfeld-Juwel von einem Wechsel ins Ruhrgebiet zu überzeugen. Laut „The Athletic“ nutzte Borussia Dortmund im Poker um Jude Bellingham seine ganz eigenen Mittel.

Borussia Dortmund vor Bellingham-Einigung

Vor einigen Wochen hatte vieles darauf hingedeutet, dass Bellingham sich gegen Borussia Dortmund und für Manchester United entscheidet. Die „Red Devils“ luden das Riesentalent nach Manchester ein und führten den Mittelfeldspieler über das gesamte Gelände.

Wie jetzt rauskommt, scheint der BVB das Ganze später getoppt zu haben. Laut des Berichts empfing auch Borussia Dortmund den 17-Jährigen und führte ihn durchs Stadion.

Darüber hinaus soll der BVB dem englischen Ausnahmetalent ein bewegendes Video geschickt haben. In diesem Clip wurde Bellingham zum einen gezeigt, wie besonders es ist, vor der Südtribüne zu spielen. Und zum anderen wurde die eindrucksvolle Entwicklung seines Landsmanns Jadon Sancho genau skizziert.

------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

------------------

Bellingham erhielt bereits ein BVB-Trikot

Außerdem schickte Borussia Dortmund seinem Wunschspieler ein BVB-Trikot. Dem Bericht zufolge soll Bellingham das Trikot getragen haben, als er das 4:0 des BVB im Derby gegen Schalke schaute. Das Spiel im Mai war die erste Dortmunder Partie, die Bellingham vor dem Hintergrund der Tatsache verfolgte, dass er womöglich bald für diesen Verein spielen könnte. Bellingham soll ein Foto von sich selbst im Dortmunder Trikot an die BVB-Verantwortlichen geschickt haben.

+++ Borussia Dortmund: Knie-OP! Fanliebling fällt für Monate aus +++

Last but not least: das Gehalt, einer der wichtigsten Faktoren im Werben um einen Spieler. 3 Millionen Euro soll Borussia Dortmund dem Mittelfeldmotor geboten haben. So viel wollte Manchester demnach nicht auf den Tisch legen.

Und so gelang es dem BVB offensichtlich, eines der größten Talente des Weltfußballs nach Dortmund zu locken. Die Parteien sollen sich im Grundsatz bereits einig sein. Einzig Kleinigkeiten werden jetzt noch aus dem Weg geräumt, ehe der Transfer in den kommenden Tagen wohl verkündet wird. (dhe)