Borussia Dortmund: Abschied besiegelt? Liverpool macht in der Kabine schon Platz für Bellingham

Der Kampf um Jude Bellingham ist in vollem Gange. Dass sich das Juwel am Ende für einen Verbleib bei Borussia Dortmund entscheidet, scheint aktuelle ziemlich unwahrscheinlich.

So mancher Top-Klub reibt sich bereits die Hände und scheint zuversichtlich, das Supertalent von Borussia Dortmund an Land zu ziehen. Dazu gehört offenbar auch der FC Liverpool. Der macht in der Kabine schon mal Platz für den Zugang aus Dortmund.

Borussia Dortmund: Liverpool bereitet sich auf Bellingham-Deal vor

Diese Kunde von der Insel dürfte beim BVB nicht gerade Hoffnungen wecken. Dass Jürgen Klopps Liverpooler extrem heiß auf Bellingham sind, hat sich längst herumgesprochen. Nun berichten englische Medien von einem Schritt, der vermuten lässt, dass sich die „Reds“ des Zuschlags schon ziemlich sicher scheinen.

Nach Leihen zu Stuttgart und Bournemouth spielt Nathanial Philipps in Liverpool noch immer keine Rolle und soll möglichst schon im Winter gehen. Gespräche dafür laufen bereits. Für den weichenden Innenverteidiger will Klopp mit einem Spieler fürs Mittelfeldzentrum füllen. Laut „Daily Mail“ plant der FCL dafür aber lediglich eine halbjährige Leihe. Warum dieser für Topteams ungewöhnliche Schritt?

Spind wird nicht langfristig vergeben

Offenbar hängt das mit Jude Bellingham zusammen. In fester Überzeugung, den Zuschlag für das Juwel von Borussia Dortmund zu bekommen, soll der Kaderplatz gar nicht erst längerfristig vergeben werden. Damit der BVB-Youngster kommt, darf die Winter-Verstärkung gleich wieder gehen. Der Platz in der Kabine scheint bereits reserviert.

Allerdings sind die Briten nicht die einzigen, die ziemlich überzeugt sind, das begehrte Supertalent an Land zu ziehen. Real Madrid soll ebenso zuversichtlich an Deal arbeiten. Manchester City galt zuletzt gar als der Klub, der derzeit in der Pole Position ist.