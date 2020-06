Borussia Dortmund: Jude Bellingham im Anflug – das kostet das England-Juwel WIRKLICH

Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, mit Jude Bellingham (r.) ein weiteres Juwel zum Schnäppchenpreis an Land zu ziehen.

Dortmund. Borussia Dortmund hat beste Karten, Jude Bellingham im Sommer zu verpflichten. Die Zusage des in England als Supertalent gehandelten 16-Jährigen hat der BVB schon, eine Einigung mit seinem Klub Birmingham City steht bevor.

Wieder sticht Borussia Dortmund zahlreiche Topklubs im Poker um ein Juwel aus – und wieder dürfte der BVB dabei auch noch ein echtes Schnäppchen machen.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham vor Unterschrift – nächstes Schnäppchen-Juwel?

Denn: Jude Bellingham ist zwar Stammspieler beim englischen Zweitligisten, hat jedoch keinen Profi-Vertrag. Weil der Mittelfeld-Youngster noch keine 17 Jahre alt ist, spielt er für seinen Jugendklub noch immer mit einer Ausbildungsvereinbarung.

Borussia Dortmund ist sich mit Jude Bellingham bereits einig. Der Deal mit Birmingham ist kurz vor dem Abschluss. Foto: imago images/PA Images

Und die drückt den Preis mächtig nach unten. Statt einer Ablöse zahlt Schwarzgelb so nämlich lediglich eine „Ausbildungsentschädigung“.

Jude Bellingham soll gut 20 Millionen Euro kosten

Die liegt zwar laut „Süddeutscher Zeitung“ auch bei 20 bis 25 Millionen Euro. Für ein Supertalent wie Bellingham, für den so mancher finanzstarke Klub der Premier League deutlich mehr bezahlt hätte, ist es jedoch ein echtes Schnäppchen.

BVB sticht Bayern, Manchester und weitere Topklubs aus

Vor allem Manchester United und Bayern München sollen fleißig um den englischen U-Nationalspieler gepokert haben. Der Zuschlag geht aber wieder einmal an Borussia Dortmund, das wohl wieder einmal ein gefeiertes Juwel für vergleichsweise schmales Geld ins Revier lockt.

Jadon Sancho für 7,5 Millionen Euro, Erling Haaland für 20 Millionen Euro und Giovanni Reyna gar zum Nulltarif – allein in den letzten Jahren gelangen den BVB Transfercoups mit Talenten, die zu diesem Zeitpunkt oder kurz darauf bereits ein Vielfaches der Ablöse wert waren. Jude Bellingham schickt sich nun an, der nächste in dieser Riege zu werden.