Borussia Dortmund: Jude Bellingham vor der Unterschrift – so teuer soll das Mittelfeld-Juwel WIRKLICH werden

Jude Bellingham und Borussia Dortmund – geht jetzt alles ganz schnell?

Seit Monaten schießen die Berichte um ein BVB-Interesse an dem Mittelfeld-Juwel wie Pilze aus dem Boden. Erst hieß es, Borussia Dortmund habe den Deal bereits eingetütet und kaufe den Youngster von Birmingham City für mehr als 30 Millionen Euro. Dann las man, Bellingham sei sich mit Manchester United einig. Nun scheint der Transfer tatsächlich in trockenen Tüchern – und der BVB sieht wie der sichere Sieger aus.

Borussia Dortmund: So teuer wird Bellingham

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben Borussia Dortmund und Birmingham City bei den zähen Verhandlungen um eine Ablöse eine Einigung erzielt. Die Ablöse soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen.

Auch mit Bellingham soll der BVB sich grundsätzlich einig sein. Es sind wohl nur noch rechtliche Kleinigkeiten, die geklärt werden müssen.

Auf die offizielle Verkündung des Wechsels müssen die Fans von Borussia Dortmund wohl ohnehin noch ein paar Tage warten. Die Saison in der zweiten englischen Liga läuft noch bis zum 22. Juli. Bis dahin will Bellingham sich bestimmt voll und ganz auf Birmingham konzentrieren.

Saison-Endspurt in Englands 2. Liga

Schließlich muss Birmingham noch um den Klassenerhalt zittern. Der Verein spielt eine miserable Rückrunde, die teilweise an die Auftritte des FC Schalke in den vergangenen Monaten erinnert. In den vergangenen elf Spielen blieb Birmingham sieglos. Die letzten vier Spiele verlor Birmingham und steht drei Spieltage vor dem Saisonende nur vier Punkte oberhalb des rettenden Ufers.

Am Mittwochabend kann Birmingham im direkten Duell gegen den Abstiegskandidaten Charlton Athletic einen großen Sprung Richtung Klassenerhalt machen. In den beiden abschließenden Saisonspielen trifft Birmingham auf Preston North End und Derby County.

Wohl nur sehr ungerne würde Jude Bellingham sich als Absteiger in Richtung Borussia Dortmund verabschieden. (dhe)