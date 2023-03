Borussia Dortmund: Sorge um BVB-Star Bellingham? Kehl-Aussagen lassen aufhorchen

Miese Stimmung bei Borussia Dortmund! Erst gab es vergangene Woche das Aus in der Champions League nach einer Rückspiel-Pleite beim FC Chelsea (0:2), dann folgte auch noch ausgerechnet Derby-Frust. Gegen den FC Schalke 04 kam der BVB nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Einer, der in den vergangenen Wochen in einem Formtief steckt, ist Jude Bellingham. Eigentlich gehört der 19-Jährige zu den Leistungsträgern bei Borussia Dortmund, lieferte jüngst aber nicht immer ab. Nun lassen Aussagen von Sebastian Kehl aufhorchen.

Borussia Dortmund: Form-Tief bei Bellingham

Jude Bellingham verpasste in dieser Saison lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre, stand ansonsten immer in der Startelf bei Borussia Dortmund. Der Brite steckt allerdings jetzt nach einer sensationellen Hinrunde im Form-Tief und das zeigte sich auch beim Revierderby gegen Schalke (2:2).

Der Brite sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus und leistete sich immer wieder einige Fehler. Seit Wochen hinkt er seiner Top-Form hinterher. Bellingham spielt seit längerer Zeit mit Kinesiotape am linken Knie. Ist das der Grund, wieso der 19-Jährige aktuell nicht performt?

Jude Bellingham hinkt beim BVB seinen Erwartungen bislang hinterher. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Womöglich fehlt ihm an der einen oder anderen Stelle ein Tor, das er in der Hinrunde gemacht hat“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Derby über den Youngster und fügte hinzu: „Er ackert. Er möchte und will. Und trotzdem gibt es Phasen, in denen das auch mal okay ist. Man muss auch mal eingestehen, dass ein Spieler nicht immer auf dem aller höchsten Niveau spielt. Aber ich weiß bei ihm, dass er hart an sich arbeitet. Da geht es weiter.“

Sorge um BVB-Star?

Dann machte Kehl einige Aussagen, die den Fans von Borussia Dortmund große Sorgen machen werden: „Er lässt sich in den letzten Wochen regelmäßig behandeln. Das mag am Ende womöglich ein, zwei Prozent kosten. Wir hoffen, dass wir das schnell in den Griff kriegen.“

Während des Trainings im Februar soll der britische Nationalspieler einen Schlag abbekommen haben. Der schwarze Verband soll für mehr Stabilität sorgen und Bellingham zur mentalen Unterstützung dienen. Immer wieder humpelte der Mittelfeldstar in den vergangenen Spielen auf dem Platz.

Mehr News für dich:

Nach dem Derby äußerte sich Edin Terzic zu Bellingham: „Die Bandage gibt ihm Stabilität. Da ist nichts Wildes, sondern er spielt intensiven Fußball und das hinterlässt Spuren. So hat er auch die WM gespielt.“ Das Problem besteht offenbar nun doch schon länger. Ein Ausfall des Mega-Talents kann der BVB gar nicht gebrauchen. Nach dem CL-Aus wollen die Schwarzgelben jetzt wenigstens den Bundesliga-Titel und den DFB-Pokal holen – am besten mit einem Bellingham in Top-Form.