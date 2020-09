Borussia Dortmund: Bellingham-Wahnsinn in England! BVB-Juwel stellt DIESE Rekorde auf

Es ist der nächste Meilenstein für Jude Bellingham von Borussia Dortmund in seiner noch jungen Karriere. Für den jungen Engländer geht es in diesem Sommer Schlag auf Schlag.

Erst konnte er mit seinem Jugendverein Birmingham den Abstieg aus der zweiten englischen Liga verhindern, dann folgte der Wechsel zu Borussia Dortmund. Während der Länderspielpause hat Bellingham nun weitere Bestmarken aufgestellt.

Borussia Dortmund: Bellingham wirbelt für England-Junioren

Mit seinen gerade mal 17 Jahren wurde Bellingham in für die aktuell stattfindenden Länderspiele der englischen U21 nominiert. Zum ersten Mal in seiner Karriere. In der Gruppe 3 kämpfen die Englischen Nachwuchsstars aktuell um die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Am Freitag fand die Begegnung gegen die Auswahl des Kosovo statt. Nach 63 Minuten stand es bereits 3:0 für die „Three Lions“. Dann schlug die große Stunde von Bellingham. Trainer Aidy Boothroyd wechselte ihn für Tom Davies ein.

Mit Betreten des Rasens stellte der Dortmunder gleich den ersten Rekord auf. Mit seinem Einsatz darf er sich nun jüngster U21-Spieler in der Geschichte Englands nennen. Doch das war dem ehrgeizigen Bellingham noch nicht genug.

Kurz vor Schluss schnappte sich das Talent im kosovarischen Strafraum den Ball von einem Verteidiger, schaute kurz hoch und schlenzte die Kugel zum 6:0-Endstand ins Netz. Neben dem Titel jüngster U21- Spieler sicherte er sich auch den Rekord des jüngsten Torschützen in der englischen U21-Geschichte.

Fans begeistert

Auch wenn die Partie für die Engländer ein Pflichtsieg war und sie diesem auch standesgemäß nachkamen, zeigten sich die Fans ob der Leistung Bellinghams überaus begeistert. Borussia Dortmund wird sich glücklich schätzen, sich die Dienste des Juwels im Sommer gesichert zu haben.

Bevor es für Bellingham zurück nach Dortmund geht, steht für die englische U21 am Dienstag ein weiteres Qualifikationsspiel an. Dann geht es gegen die österreichische Auswahl. (mh)