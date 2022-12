Borussia Dortmund: Irres Tauschgeschäft – lässt sich der BVB auf diesen Deal wirklich ein?

Ab dem 1. Januar 2023 öffnet das Transferfenster. Borussia Dortmund und alle anderen Klubs haben dann die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Doch so richtig interessant wird es wohl erst in den kommenden Monaten vor dem Sommer.

Denn dann wird sich zeigen, ob BVB-Superstar Jude Bellingham den Klub verlässt und sich einem Top-Team anschließt. Der Engländer ist heiß begehrt. Neben Hammer-Ablösesummen, die in allen Medien kursieren, gibt es aber auch ein Gerücht über ein irres Tauschgeschäft mit Real Madrid. Lässt sich Borussia Dortmund da wirklich drauf ein?

Borussia Dortmund: Irres Tauschgeschäft

Der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid sind die heißesten Interessenten um Jude Bellingham. Letzterer will den Mittelfeld-Star wohl um jeden Preis. Laut dem spanischen Radio-Sender „CadenaSER“ sollen die Königlichen langsam ernst machen, um den 19-Jährigen im kommenden Sommer zu verpflichten.

Demnach soll der spanische Rekordmeister im Januar 2023 erste Gespräche mit Borussia Dortmund führen. Dabei wollen die Real-Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez auch ein Transfer-Angebot für Bellingham abgeben. Dieses soll dem Bericht zufolge aber zunächst „nur“ bei knapp 100 Millionen Euro liegen.

Das wäre natürlich weit unter den 150 Millionen Euro, die in den Medien als mögliche Ablösesumme für den englischen Nationalspieler kursieren. Allerdings wollen die Real-Bosse auch über einen zusätzlichen Spielertausch nachdenken, der mit dem Bellingham-Deal dann verrechnet werden soll.

Lässt sich der BVB auf diesen Deal ein?

So gelten wohl als potenzielle Kandidaten für das Tauschgeschäft Eden Hazard und Brahim Diaz. Der Bruder von BVB-Profi Thorgan Hazard konnte seit seiner Ankunft in Madrid nicht überzeugen und steht in der Hauptstadt vor dem Aus. Brahim Diaz hingegen ist aktuell an den AC Milan verliehen und blüht dort immer mehr auf. Real soll über eine Rückholaktion nachdenken, um ihn anschließend in einem Tausch-Deal einzubinden.

Ob der BVB sich allerdings auf solch ein Modell einlässt, ist fraglich. Die Madrilenen müssten dann anschließend ihr Angebot wohl erhöhen. So oder so wird es in den kommenden Wochen und Monaten ein heißes Transfer-Poker um Bellingham. Liverpool und Manchester City werden da sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.