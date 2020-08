Borussia Dortmund: Auszeichnung für Bellingham! BVB-Neuzugang erhält DIESEN Preis

Das dürfte den Neuzugang von Borussia Dortmund vor der anstehenden Saison mächtig motivieren.

Kaum ist Jude Bellingham bei Borussia Dortmund angekommen, da gibt es für den BVB-Youngster mehrere Auszeichnungen.

Borussia Dortmund: Bellingham ausgezeichnet

Zum einen wurde er als bester Nachwuchsspieler der vergangenen Zweitliga-Saison gewählt. Zum anderen kürte die English Football League ihn zum „Apprentice of the Year“ (Lehrling des Jahres).

Zur Erklärung: Die English Football League ist der Zusammenschluss der zweiten, dritten und vierten englischen Liga. Und der Unterschied zwischen der Auszeichnung des besten Nachwuchsspielers der Saison und der Auszeichnung zum „Lehrling des Jahres“ besteht darin, dass es beim ersten Award einzig um die Leistungen auf dem Feld geht. Bei der Wahl zum „Lehrling des Jahres“ spielt auch das Verhalten der Spieler abseits des Platzes eine Rolle.

„Ich bin so glücklich und dankbar für die Auszeichnungen“, schreibt der Neuzugang von Borussia Dortmund bei Instagram und richtet einen großen Dank an seinen ehemaligen Verein: „Ich kann Birmingham City gar nicht genug danken für die tolle Saison, die das alles erst möglich gemacht hat.“

Bellingham in Englands U21 dabei

Jude Bellingham war im Juli für 26 Millionen Euro von Birmingham zum BVB gewechselt. Der 17-Jährige ist neben Thomas Meunier und Reinier der dritte Neuzugang bei Borussia Dortmund in dieser Saison.

Eine große Ehre wird Bellingham zudem in der kommenden Woche zuteil. Nationaltrainer Aidy Boothroyd nominierte den Mittelfeldspieler erstmals für die englische U21-Nationalmannschaft (hier alle Einzelheiten). Bellingham war zuvor bereits für die U15, U16 und U17 des englischen Verbands aufgelaufen. Jetzt darf der Neuzugang von Borussia Dortmund sein Debüt im Dress der „Young Lions“ geben. Neben Jonathan Panzo von der AS Monaco ist Bellingham der einzige Spieler in Englands U21, der nicht auf der Insel spielt. (dhe)