Borussia Dortmund: Neuzugang Jude Bellingham verrät über seine Rolle beim BVB: „Um ehrlich zu sein...“

In der anstehenden Saison werden die Fans von Borussia Dortmund auf einen Spieler ganz genau achten: Jude Bellingham.

Der Mittelfeldspieler zählt zu den größten Talenten im Weltfußball. Trotz seiner gerade mal erst 17 Jahre legte der BVB 26 Millionen Euro für ihn auf den Tisch.

BVB-Neuzugang Bellingham: „Bin nicht der nächste Gerrard“

In England wird Bellingham schon als der nächste Steven Gerrard oder der nächste Frank Lampard gefeiert. Davon will der BVB-Neuzugang jedoch nichts wissen. „Ich sehe mich nicht als den nächsten Gerrard oder Lampard, ich bin der erste Jude Bellingham“, stellt er klar: „Ich möchte mit solchen Legenden nicht verglichen werden.“

Und weiter sagt Bellingham: „Sie waren ohne Zweifel ganz große Spieler. Aber ich habe andere Eigenschaften. Ich bin ein anderer Spieler und eine andere Person.“

Das Preisschild übe auf ihn keinen Druck aus, erklärt Bellingham: „Um ehrlich zu sein, fühle ich durch den Preis keinen Druck. Der Druck, den ich auf mich selbst ausübe, ist größer als jedes Preisschild.“

+++ MSV Duisburg - Borussia Dortmund: Hier alle Infos zum Testspiel +++

„Wollen den Titel holen“

Vor seiner neuen Aufgabe bei Borussia Dortmund hat Bellingham großen Respekt. Schließlich lebt er zum ersten Mal weit entfernt von seiner Heimat. „Du musst selbstbewusst sein, wenn du in einen neuen Klub kommst“, so Bellingham.

+++ Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam: Hier alle Highlights vom BVB-Test +++

Der BVB-Neuzugang weiter: „Ich möchte hier aber stetig dazulernen und in allen Punkten auf ein neues Level kommen. Ich persönlich möchte so viele Spielminuten bekommen wie möglich - auch in den großen Spielen. Ich möchte Vorlagen geben, Tore machen und gute Leistungen zeigen.“

Bei der Zielsetzung für die kommende Saison nimmt Bellingham kein Blatt vor den Mund: „Sie können jeden Spieler bei uns in der Mannschaft fragen: Wir alle versuchen, den Titel zu holen. Und wir werden alles dafür tun, damit wir das erreichen.“

---------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

---------------

Bellingham beim BVB

Bellingham wechselte im Juli für 26 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund. Beim BVB will der zentrale MIttelfeldspieler eine ähnliche Entwicklung nehmen wie sein Landsmann Jadon Sancho, der 2017 aus der Jugend von Manchester zum BVB kam und sich seitdem zu einem der begehrtesten Spieler der Welt entwickelte. (dhe)