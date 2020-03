Borussia Dortmund: Saul? Bellingham? DIESER Transfer-Bericht lässt BVB-Fans aufhorchen!

Da hören die Fans von Borussia Dortmund ganz genau hin.

Schon seit Monaten kursieren Berichte, wonach der BVB unmittelbar vor der Verpflichtung von Jude Bellingham steht. Das Mittelfeldtalent ist derzeit noch beim englischen Zweitligisten Birmingham City unter Vertrag – steht aber auch auf dem Wunschzettel von Manchester United. Die „Red Devils“ sollen derzeit im Rennen um Bellingham die Nase vorne haben. Doch einem Bericht des „Daily Star“ zufolge steht Borussia Dortmund bei seinen Bemühungen nicht komplett chancenlos da.

Borussia Dortmund: Spielt dieser United-Transfer dem BVB in die Hände?

Der Fünftplatzierte der Premier League arbeitet fleißig an seinem Kader für die kommende Spielzeit und schreckt dabei nicht vor absoluten Weltklasse-Spielern zurück. Das aktuelle Ziel der Red Devils: Saul Niguez von Atletico Madrid. Der 25-jährige Spanier soll United-Coach Ole Gunnar Solskjaer rund 152 Millionen Euro wert sein – es wäre ein neuer Rekord-Transfer für den Klub.

Machte schon Erfahrungen mit Marco Reus und dem BVB: Uniteds Transferziel Saúl Ñíguez. Foto: imago images / DeFodi

Denn United rechnet damit, eine große Lücke im Zentrum füllen zu müssen: Der Abgang von Paul Pogba zu Real Madrid scheint bereits festzustehen. Saul wäre ein hochkarätiger Ersatz auf der Position. Und genau da kommt der BVB ins Spiel: Der junge Bellingham ist ebenfalls zentraler Mittelfeldspieler, seine Einsatzchancen im Old Trafford würden bei einer Verpflichtung von Niguez aber alles andere als steigen.

Hat der BVB noch Chancen bei Bellingham?

Dem „Daily Star“ zufolge soll Bellingham nach seinem 17. Geburtstag im Juni für rund 34 Millionen nach Manchester wechseln. Ob der BVB da noch dazwischengrätschen kann und ein höheres Angebot für den hochveranlagten Teenager abgibt, ist zu bezweifeln. Jedoch könnte man auf ein Modell zurückgreifen, das sich bei einem anderen Leistungsträger der Schwarz-Gelben bereits bewährt hat.

Achraf Hakimi hatte bei Real Madrid keine Chance, auf seiner Rechtsverteidigerposition an Daniel Carvajal vorbeizukommen. Deshalb wurde er für zwei Jahre zum BVB ausgeliehen – und ist aus der aktuellen Startformation von Lucien Favre kaum mehr wegzudenken. Eine ähnliche Vorgehensweise wäre auch bei Bellingham denkbar.

Schließlich ist der Junge erst 16 Jahre alt und hat in England lediglich Zweitliga-Erfahrung. Manchester United könnte also sicherlich angetan davon sein, Bellingham für ein oder zwei Saisons Spielzeit auf hohem Niveau bei einem Champions-League-Teilnehmer wie Borussia Dortmund zu „parken“. (at)