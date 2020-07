Schock für den BVB! Grätscht der FC Bayern bei Bellingham noch dazwischen?

Eigentlich soll der Wechsel von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund schon so gut wie fix sein. Das vermeldeten in dieser Woche mehrere Medien.

Jetzt könnte es doch noch anders kommen: Einem Bericht zufolge mischt auch der FC Bayern München noch bei dem BVB-Wunschspieler mit.

Borussia Dortmund: Vermiest Bayern dem BVB die Tour bei Jude Bellingham?

Die BVB-Fans jubelten in dieser Woche. Laut „Bild“ und Sky hat Borussia Dortmund den Transfer von England-Juwel Jude Bellingham eingetütet. Der BVB soll das Rennen um den 17-Jährigen gewonnen haben, der Wechsel soll in den nächsten Tagen verkündet werden.

Demnach unterschreibt Jude Bellingham einen Vertrag bis 2025. Rund 23 Millionen Euro soll Borussia Dortmund sich den Youngster vom englischen Zweitligisten Birmingham City kosten lassen. Damit hätte der BVB die große Konkurrenz ausgestochen.

Das ist Jude Bellingham:

Geboren am 29. Juni 2003 in Stourbridge, England

Mit 16 Jahren bereits Stammspieler beim Zweitligisten Birmingham City

U-17 Nationalspieler Englands

International heiß begehrt

Geschätzter Marktwert von 11 Millionen Euro

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ mischt auch noch der FC Bayern München mit. Die Münchner seien zwar spät eingestiegen, würden aber mit Hochdruck an einer Verpflichtung arbeiten.

Wohin führt der Weg von Jude Bellingham? Foto: imago images/PA Images

DESHALB ist Bellingham für Bayern interessant

Der Hintergrund: Thiago Alcantara will den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen. Gerüchten zufolge ist der FC Liverpool an einer Verpflichtung interessiert. Der Vertrag des Spaniers läuft nur noch ein Jahr und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge machte in der „Bild“: „Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren.“

Ein Platz im Mittelfeld würde bei den Bayern in diesem Sommer also noch frei werden. Jude Bellingham könnte Thiago beim Rekordmeister also durchaus ersetzen.

Bellinghams Trainer Pep Clotet dementierte am Freitag einen fixen Wechsel seines Schützlings: „Es gibt kein Update, ich weiß, dass in letzter Zeit viel spekuliert wurde – aber es gibt nichts.“ (fs)