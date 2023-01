Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen? BVB kassiert wohl heftige Absage

Mit der Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko hat Borussia Dortmund eine wichtige Personalie für die kommenden Jahre geklärt. Allerdings hat Sportdirektor Sebastian Kehl noch viel zu tun.

Der BVB möchte nämlich auch Jude Bellingham langfristig halten, weshalb dem Youngster nun ein Mega-Vertrag angeboten wurde. Und der Superstar hat sich wohl auch schon entschieden – die Zeichen stehen dabei auf Abschied.

Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen?

Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Paris Saint-Germain: Die Liste mit Interessenten für Jude Bellingham ist lang. Zahlreiche Top-Klubs sind hinter dem 19-Jährigen her, der mittlerweile aus der Startelf des BVB nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch Borussia Dortmund, wo der Engländer noch Vertrag bis 2025 hat, kämpft um einen Verbleib – allerdings wohl vergebens.

Vor einigen Tagen berichtet die englische „Sun“ über ein Hammer-Angebot, das die BVB-Bosse an Bellingham abgegeben haben, damit das Top-Talent sein bis 2025 datiertes Arbeitspapier bis 2027 verlängert. Dem Mittelfeldspieler soll eine ordentliche Gehaltserhöhung winken. Statt aktuell rund vier Millionen Euro wollen die Schwarz-Gelben Bellingham in Zukunft über zehn Millionen Euro zahlen, so das Boulevardblatt.

Damit würde der begabte Rechtsfuß zu den Topverdienern in Dortmund aufsteigen. Spitzenreiter in dem Ranking ist nach Schätzungen der „Bild“-Zeitung derzeit Marco Reus mit einem Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro. Doch möchte Bellingham überhaupt bleiben? Demnach sei eine Entscheidung nun gefallen.

Bellingham lehnt Mega-Offerte ab

Der „Sun“ zufolge wird Bellingham das Angebot von Borussia Dortmund nicht annehmen. Demnach könnte er bei einem der Top-Klubs fast das doppelte Salär kassieren. Er werde seine Entscheidung den BVB-Bossen in den kommenden Tagen mitteilen.

Der 19-Jährige wird den Dortmundern ordentlich Kohle in die Kasse spülen. So soll dem BVB bei einem Verkauf im kommenden Sommer eine Ablöse in Höhe von über 100 Millionen Euro winken. Jetzt liegt es nur noch an Bellingham selbst, für welchen Verein er sich am Ende entscheidet.