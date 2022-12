Borussia Dortmund: Transfer-Coup im Sommer? BVB wohl an Weltmeister interessiert

Jude Bellingham ist derzeit die bestimmende Personalie bei Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler ist einer der Leistungsträger im Kader von Edin Terzic. Seine starken Leistungen für den BVB und die englische Nationalmannschaft bringen den 19-Jährigen auch auf den Radar europäischer Top-Klubs.

Für den Fall, dass Bellingham Borussia Dortmund im Sommer verlässt, hält Sebastian Kehl derzeit wohl vorsorglich bereits nach einem Nachfolger für den Engländer Ausschau. Auf der Suche nach diesem richtet sich der Blick nun offenbar nach England.

Borussia Dortmund mit Interesse an Weltmeister

Wie die italienische „La Repubblica“ berichtet, soll Borussia Dortmund bei der Suche nach einem Bellingham-Nachfolger nach England blicken. Demzufolge sollen die Verantwortlichen des BVB dabei Interesse an Weltmeister Alexis Mac Allister haben. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit für Brighton in der Premier League aktiv und kommt dort auf 14 Einsätze in dieser Saison, in welchen ihm fünf Tore gelungen sind.

Seine starken Leistungen für seinen Klub brachten dem Mittelfeldmann auch einen Platz im argentinischen WM-Kader ein. In Katar absolvierte Mac Allister sechs von sieben möglichen Spielen und hatte mit seinen überzeugenden Aufritten sowie einem Tor und einer Vorlage einen großen Anteil am Titelgewinn seiner Mannschaft.

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz macht Transfer unwahrscheinlich

Ein Transfer des Weltmeisters zum BVB ist allerdings recht unwahrscheinlich. Zum einen wäre da die Tatsache, dass die Verantwortlichen des Klubs wohl eine Ablöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro fordern sollen. Dieses Geld hätte der BVB mit einem Bellingham-Verkauf allerdings höchstwahrscheinlich zur Verfügung. Doch es gibt ein anderes Problem.

Zum anderen wäre da der Fakt, dass der Mittelfeldspieler auch von anderen internationalen Top-Klubs umworben wird. Dem Bericht zufolge sollen auch Benfica und Juventus Turin am 24-Jährigen interessiert sein. Laut dem Sportjournalisten Gaston Edul kommen dann noch mit Chelsea, Arsenal und Atletico Madrid drei durchaus finanzstarke Klubs hinzu. Ob der BVB in einem Wettbieten mit diesen Vereine mithalten könnte?